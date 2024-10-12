人工智能“贝鲁特火海”视频，假新闻已入侵战争. October. 12, 2024 09:31. . 结束一周的当地时间周日6日晚。在美国，一个5秒长的视频让社交媒体抖音和X沸腾起来。在没有特别说明的情况下，贴有标签“#Beirut（贝鲁特）”的视频中，黎巴嫩首都的中心街道被火海覆盖。夜空中弥漫着灰蒙蒙的烟雾，居民公寓区面临倒塌。贝鲁特被夷为平地。 虽然反应各不相同，但谁也没有怀疑是谁引发了这样的惨案。以色列从上个月开始持续对贝鲁特一带进行空袭，本月1日在黎巴嫩南部投入陆军开始地面行动，看起来分明是其所为。特别是美国最大的穆斯林团体“美国伊斯兰关系协会”在超过20万用户的官方X上登载了该视频，给反对中东战争的人们的愤怒火上浇油。据美国哥伦比亚广播公司报道，该视频在短短几个小时内点击率就超过了1000万次。 然而，就在第二天，“贝鲁特火海”的视频被证实是假的。是自称“人工智能艺术家”利用市场上流通的人工智能制作工具制作而成。当时以色列空军轰炸了贝鲁特南部郊区，但位置和受灾规模都大不相同。虽然是短短一天内发生的插曲，但影响不小。阿拉伯圈半岛电视台报道说：“由于虚假的人工智能视频，黎巴嫩乃至整个中东差点陷入混乱。” 人工智能甚至给关系到人命的战争带来混乱的现实，在某种程度上是预料之中的事情。从今年2月聊天GPT开发公司公开人工智能公开项目名称为“Sora”的人工智能程序开始，就出现了很多担忧。输入几行文字后，史前灭种动物猛犸象在雪原上行走的视频一下子被制作出来，在很多方面都具有冲击意义。《纽约时报》评价称“Sora”的作品“非常写实”，担心“现在是不贴警告就很难区分真伪的时代”。 在不到一年的时间里，人工智能视频技术取得了更大的进展。本月4日，拥有“照片墙”和“脸书”的元宇宙大科技推出了另一个人工智能程序“Movie Gen（生成影片）”。以前的人工智能只能创造视频，但Movie Gen能用人工智能制造声音。在元宇宙的演示视频中，蛇爬过丛林时，传来了穿过草丛般的声音。据说，《纽约时报》制作了类似视频，结果只用了不到10分钟时间就添加了声音。虽然元宇宙方面表示“一定会在Movie Gen视频中加入‘人工智能生成’的字句”，但《纽约时报》采访结果显示，也可以将其删除。 让我们再看看引起争议的贝鲁特视频。英国《卫报》委托人工智能专家进行分析的结果显示，该视频存在建筑物之间连接着灯光等缺陷。美国伊斯兰关系协会发言人就哥伦比亚广播公司提出的“只要经过确认程序就能被揭穿是假视频，为什么还要刊载”的提问回答说：“这是明显单纯的失误。以色列在黎巴嫩犯下造成2200多人死亡的犯罪的‘本质’不会改变。”在此期间，在社交媒体上仍然相信是真的的人还在传播视频。世界并不只是真实和假想的界线变得模糊。虽然不知道什么是本质，但信任和伦理的领域也在同时崩溃。

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