三星电子品牌价值连续5年位居世界第5位. October. 11, 2024 07:44. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 三星电子和现代汽车在以全球企业为对象进行的品牌评价中，分别获得了1008亿美元（约136万亿韩元）和230亿美元（约31万亿韩元）的价值认可。两家公司都获得了历届品牌评价中最高的品牌价值。 据全球品牌咨询专门企业Interbrand10日发表的“全球最佳品牌100强”报告显示，三星电子的品牌价值为1008亿美元，在全球企业中排名第5位。这是亚洲企业中唯一一家连续5年保持全球5大品牌地位的企业。品牌价值高于三星电子的企业有苹果（4889亿美元）、微软（3525亿美元）、亚马逊（2981亿美元）、谷歌（2913亿美元）等，美国企业都占据了1~4位。 现代汽车以230亿美元的品牌价值排名第30位。2005年首次进入全球最佳品牌100强榜单的现代汽车从2011年开始到今年为止，连续14年品牌价值评价额持续上升。现代汽车相关人士解释说：“与最近5年相比，品牌价值从141亿美元（约19万亿韩元）上升至今年的230亿美元（上浮63%），品牌排名从第36位上升了6个名次。” 除三星电子和现代汽车外，韩国企业中起亚和LG分别排在第86位和第97位，进入了前100名。

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