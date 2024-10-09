美职棒大联盟历史上首次，分区赛8支球队战绩均为1胜1负. October. 09, 2024 07:57. by 任寶美 bom@donga.com. 今年美国职业棒球大联盟（MLB）的季后赛分区赛（5战3胜制）到第2场比赛为止，均以1胜1负的相同成绩平分秋色。 在8日结束的美国联盟（AL）分区赛第2场比赛中，第1场比赛的胜利球队纽约洋基队和克利夫兰队分别败给了堪萨斯城皇家队和底特律老虎队。在前一天的国家联盟（NL）分区赛第2场比赛中，第1场比赛的胜利球队洛杉矶道奇队和纽约大都会队也分别败给了圣地亚哥教士队和费城费城人队。在MLB分区赛历史上，直到第2场比赛为止，没有一支球队抢占2胜，两大联盟的4场比赛都处于平分状态尚属首次。 在分区赛第1场比赛中，以4次有效击球、无安打保持沉默，延续季后赛萎靡不振厄运的艾伦•泽基（纽约洋基队）当天击出了季后赛第一支安打（3次有效击球、1支安打、1个四坏球上垒）。但是未能阻止球队以2比4败北。在第1、2场比赛中，泽基共取得7次有效击球、1支安打、3个三振、2个四坏球上垒，但未能取得任何打点。泽基的常规赛总OPS（出垒率+长打率）高达1.010，唯独在季后赛上没能发挥出力量。泽基的季后赛总击打率为0.208，OPS（出垒率+长打率）仅为0.76。 同一天，底特律老虎队在第9局凭借凯利•卡彭特轰出的3分本垒，打破0比0平衡局面，以3比0战胜克里夫兰队。在投手踏板上，首发投手塔里克•斯库瓦尔在7局内只让对方击出3支安打，抓下8个三振，完成了好投。统计结果对于在主场进行第3、4场比赛的下位种子队稍微有利。到目前为止，分区赛从客场开始，以1胜1负的平局为起点，回到主场的球队赢得系列赛胜利的概率为66%（44次比赛中29次晋级）。

한국어