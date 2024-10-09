奥巴马-拜登-哈里斯的“页岩气方程式”. October. 09, 2024 07:57. . 11月5日美国总统选举的胜败很有可能在主要竞争州中选举人团最多（19名）的宾夕法尼亚州见分晓。这里是美国50个州中天然气（包括页岩气）产量排名第二、煤炭产量排名第三的化石能源圣地。根据富通（FTI）咨询的最新研究，该州经济仅从天然气产业中获得的利益就达400亿美元（约54万亿韩元）。 从1992年开始到2012年为止，民主党在宾夕法尼亚州连续6次赢得总统选举。但在2016年，它以0.7个百分点的差距输给了共和党总统候选人特朗普。4年后，在这里出生的拜登凭借“家乡溢价”，以1.2个百分点的差距险胜。目前，民主党总统候选人哈里斯和共和党候选人特朗普也在展开血战。 一度是民主党地盘的宾州变成竞争州，与民主党政府围绕高压喷射混合水、沙、化学药品等液体提取页岩气的水压破碎法，即水力压裂法政策摇摆不定不无关系。 2008年世界金融危机后上台的奥巴马政府为了刺激内需、降低对中东产原油及天然气的依赖，全力支持页岩气行业。甚至出现了“页岩气革命”的说法，到处都掀起了水力压裂热潮。 但是随后，担心水力压裂过程中引发地下水及大气污染、地震可能性等的呼声越来越高。附近居民饱受偏头痛、鼻腔炎、疲劳、哮喘、流产等折磨的报告也陆续发表。 标榜亲环境的拜登总统执政后立即表示：“联邦政府拥有的土地上禁止进行水力压裂等所有新钻探。”美国的能源钻探大部分是在民间所有的土地上进行的。虽然这是为了同时平息能源业界和环境团体的抗议而做出的选择，但无法摆脱“自欺欺人”的批评。 哈里斯在2020年竞选民主党总统候选人时曾表示：“将禁止搞水力压裂。”但在今年8月29日接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示：“即使不禁止水力压裂，也有实现清洁能源的方法。我的价值没有改变。”但之于如果不限制水力压裂，如何实践清洁能源，其没有变化的价值又是什么，非常模糊。相当多的选民表示：“不相信她讲话的诚意。这是典型的改口。” 据富通咨询透露，以2022年为基准，从事与水力压裂相关职业的宾州居民达12.1万人。他们的年薪比其他职业群高出很多，平均为9.7万美元（约1.31亿韩元）。允许水力压裂的土地所有者收到的资金达60亿美元，税收也达32亿美元。不管喜不喜欢，如果禁止水力压裂，宾州经济将遭受巨大打击。 不知道两名候选人中谁会赢得宾州。不过笔者认为，要想堂堂正正地对抗高呼“重新执政时废除能源限制”的特朗普，哈里斯本应该这样说：“作为副总统，我运营国政时发现，不能忽视关系到广大选民生计的水力压裂法。所以改变立场，是‘关心民生’而不是‘改口’。”

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