国庆旺季也不打开中国人的钱包……“比新冠疫情时期更不景气”. October. 08, 2024 08:23. by 金喆仲 tnf@donga.com. 中国继9月24日宣布旨在扶持经济的大规模货币宽松政策后，将于8日发表包括扩大公共支出等在内的财政政策。中国政府最近在实现“国内生产总值增长率5%”的目标值上亮起红灯，继供应流动性之后，试图直接释放资金，恢复经济恢复的火种。 据中国国务院新闻办公室7日透露，中国宏观经济主管部门、国家发展和改革委员会主任郑栅洁将于8日举行记者会，就“系统履行一揽子增量政策及改善经济上升结构”等问题举行记者会。增量政策是指包括扩大政府投资和国有企业资金运用等在内的扩张性经济政策。因此，有预测称，将发表通过发行大规模国债扩大公共支出的方案等。 中国央行人民银行9月24日表示：“将把存款准备金率降低0.5个百分点，提供1万亿元人民币（约190万亿韩元）的流动性。”央行同时还表示，将把起到短期基准利率作用的7日可逆回购债券利率下调0.2个百分点，并将现有住宅担保贷款利率平均下调0.5%。 有评价认为，中国政府破例同时下调存款准备金率和政策利率，意味着中国要想摆脱通货紧缩（经济停滞中物价下跌）、恢复经济，就不能再拖延。中国国内生产总值增长率第一季度（1月-3月）为5.3%，高于目标值，但第二季度（4月-6月）降至4.7%，低于市场预期。有分析认为，第三季度中国经济增长率也预计在4%左右，因此中国政府开始采取措施。

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