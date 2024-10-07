大谷翔平以3分炮拉开个人首次秋季棒球之旅序幕. October. 07, 2024 07:51. by 任寶美 bom@donga.com. 大谷翔平（洛杉矶道奇队）在进军美国职业棒球大联盟（MLB）后首次参加的季后赛比赛中击出本垒打，为球队的胜利助了一臂之力。 6日，大谷翔平在与圣地亚哥教士队的MLB国家联盟（NL）分区赛（5战3胜制）第1场主场比赛中，作为1号击球手出场，包括3分本垒打在内，取得了5次有效击球、2支安打、3打点、2分的成绩。帮助球队以7比5获胜。大谷翔平的“秋季棒球首记本垒打”是在道奇队以0比3落后的第2局下半局第二个击球位上击出的。大谷翔平在2人出局1、2垒有人的情况下，将对方首发投手迪伦•席兹的时速156公里的四缝线快速球击出右侧围墙。这是将比分扳成3比3的扳平比分三分炮，也是大谷翔平进入MLB后7个赛季以来击出的季后赛首记本垒打。 大谷翔平自2018年进军MLB后，到上个赛季为止，在效力于洛杉矶天使队的6年里一次也没有进入季后赛。大谷翔平在第4局下半局凭借中场前安打取得了多重安打，并在后续击球手特奥斯卡•埃尔南德斯打出2打点适时安打时踏上了本垒。赛后，大谷翔平发表了个人季后赛首场比赛的感想：“从比赛前开始就感受到了棒球场的热情。尽情享受了这种氛围。”在常规赛中，道奇队创下了MLB两大联盟30支球队中的最高胜率（0.605），当天，球队以7比5获胜。 美国联盟（AL）常规赛排名第一的纽约洋基队当天也在主场以6比5击败堪萨斯城皇家队，取得了分区赛第一场比赛的胜利。洋基队在5比5战平的第7局下半局，凭借亚历克斯•伯杜戈的适时安打，以1分优势取得了胜利。本赛季登上MLB两大联盟本垒打榜首的艾伦•泽基（洋基队）遭遇3个三振，仅取得4次有效击球、无安打的成绩。 当天，NL的纽约大都会队以6比2战胜费城费城人队，AL的克利夫兰队以7比0战胜底特律老虎队，各自斩获分区赛第1场比赛的胜利。

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