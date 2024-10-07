英国媒体：“韩国小说是治愈文学的大势”. October. 07, 2024 07:49. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 有分析称，继获得世界性人气的K-POP和K-电视剧之后，韩国的“治愈”小说正在海外成为最新趋势。英国时事周刊《经济学家》3日（当地时间）报道称，以“Burnout（极度疲劳和无力）”为题材的韩国小说在海外引起了关注。 据《经济学家》报道，新病疫情大流行之后，在韩国成为大势的“治愈小说”在网上大受欢迎，世界性的出版社也开始关注。特别是韩国的治愈小说在社交媒体上寻找推荐图书的年轻女性读者中人气很高，K-POP明星们的推荐后记也提高了关注度。另外，在韩国国内畅销的《万寿菊心灵洗衣店》在美国和英国翻译出版后，布鲁姆斯伯里（Bloomsbury Publishing Plc）等海外著名出版社出版韩国治愈畅销书或购买了版权。 英美圈最大的出版社“企鹅兰登书屋”计划在4个月内推出3部作品。编辑简•劳森评价称，“韩国小说突然流行起来，人气爆棚。多部作品在15~20个地区签订了版权合同，治愈趋势已经完全全球化”。海外版权经纪人乔伊•李表示：“虽然韩国小说有很多类型，但现在（外国出版社）似乎认为治愈小说就是韩国小说。” 治愈小说描写了主人公们放下职场生活的压力或求职失败等日常生活，寻找更有意义的东西的过程。《经济学家》分析说，在韩国治愈小说的流行反映了“职业倦怠”蔓延的竞争性社会氛围。该周刊补充说，每10名韩国人中有7人吐露忧郁症等精神健康问题，在首尔经常能看到“午睡咖啡厅”。 将今年秋天即将在海外出版的延素敏的《工坊的季节》翻译成英文的克莱尔•理查兹解释说，小说内容中富含猫、辛奇（韩式泡菜）、冰淇淋等“温馨的治愈要素”。另外，《经济学家》还解释说，清洗伤口的洗衣店、可以购买梦想的店铺等治愈小说中出现的场所具有“逃避现实”的功能，并评价说，为读者提供了“文学治疗”体验。

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