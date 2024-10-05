气候变化带来的不寻常的粮食危机. October. 05, 2024 07:19. . 春天苹果价格暴涨，秋天来了白菜价格乱作一团。“金苹果”和“金白菜”是因为酷暑和暴雨等异常气候导致收成欠佳所致。因高温导致产量减少，原材料价格上涨的“Heatflation（‘热（Heat）’+‘通货膨胀（Inflation）’）”并不仅仅是韩国独有的现象。随着地球升温，今年橄榄和可可产量骤减，价格飙升，影响了各种食品。 问题是，今后世界各地可能会更加频繁地发生气候变化导致粮食产量减少的现象。据联合国世界粮食计划署（WFP）等发行的《2024世界粮食危机报告书》显示，气候变化导致2022年12个国家的5700万人、去年18个国家的7700万人遭受了严重的粮食不安。 虽然菜篮子负担加重，但在线上和线下市场很容易买到食物的现阶段，韩国担心粮食危机的声音可能无法切身感受到。但是很多专家担心，如果不尽快制定对策并实行，不久的将来韩国将成为严重的粮食危机国家。 韩国的粮食自给率从1970年的86.2%下降到2021年的44.4%。就连这也是多亏了大米。除去大米，2021年的粮食自给率仅为11.4%。2022年韩国的粮食安全指数在全世界113个国家中排名第39位，在经济合作与发展组织（OECD）国家中排名垫底。 首尔大学农业生命科学学院特任教授南在哲（音）在《第六个大灭绝信号，粮食战争》一书中强调，今后在我们需要时能否随时从国外以低廉的价格进口粮食尚不得而知，因此必须摸索解决方案。 联合国粮农组织（FAO）预测，到2050年为止，粮食产量最多或减少30%，因此粮食价格有可能上涨50%。主要各国已经进入了粮食安全竞争状态。中国已开始实施《粮食安全保障法》，内容包括防止农田转换为其他用途和粮食浪费等。外电报道说，世界最大农产品进口国中国计划通过该法降低对海外粮食的依赖度，实现自给自足。不久前，日本以加强粮食安全为重点，时隔25年再次修改了农业基本法。日本媒体分析说：“希望以扩大国内生产为基础，通过进口国多样化、储备粮食来寻求粮食的稳定供应。” 韩国是年需求量的80%（1800万吨）依赖海外的世界第7大谷物进口国。因此，韩国对国际粮食价格上涨非常脆弱。《粮食危机大韩民国》的作者、韩国精密农业研究所所长南在作（音）表示：“粮食危机不再是非洲等国家所经历的别国故事，而是韩国在10年内将要经历的问题。” 现在需要制定并实施适应气候变化的新品种开发、扩大城市农业和垂直农业法、利用剩余大米开发大米末儿等稳定粮食供给的对策。为了减少碳排放量，迫切需要大家的努力。如果地球继续升温，在不久的将来，我们可能根本吃不到国产苹果和白菜。

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