“衡量议会选举后民心走向”的再补选……执政党“选拔地方干部” VS 在野党“审判政权”. October. 04, 2024 07:58. by 金智贤记者、李相宪记者 jhk85@donga.com、dapaper@donga.com. 10月16日再补选正式选举运动3日开始，朝野政党领导层当天分别来到自己的地盘，展开了全力战。此次再补选是选拔4名基础自治团体长（釜山市金井区、仁川市江华郡、全南道灵光郡、全南道谷城郡）和1名首尔市教育监的迷你选举。但是，这是自上次议会选举以来衡量民心走向的首次选举，朝野政党也各自面临《金建希特检法》和“李在明一审”等大型风险，因此党代表们亲自出面，为胜利而拼死拼活。 国民力量党表示，“请选拔地方干部”，开始江华郡和金井郡的防守。该党院内代表秋庆镐当天下午来到江华，承诺连接首尔-仁川地铁等，并表示：“作为执政党院内代表、曾担任经济副总理的人，一定会履行公约。”党代表韩东勋8日以谷城为开端，接连访问金井和江华，召开现场最高委员会议等，开展助力。该党相关人士表示：“由于尹锡悦-韩东勋矛盾、总统夫人金建希的各种疑窦、医疗空白长期化等，地区民心非同寻常。安商守候选人以无党派身份参选江华郡守，金井地区在野党候选人单一化的可能性等变数也不少。” 共同民主党代表李在明当天上午在灵光郡开始选举运动，并提出了“政权审判论”。他说：“如果说4月议会选举是第一次政权审判，那么此次补缺选举就是第二次。”针对在湖南激烈交锋的祖国革新党，他表示：“如果把本应刺向前方的矛刺向旁边，能打好仗吗?”该党核心相关人士表示：“如果湖南地区有一处失败，在下个月的一审判决之前，李在明在党内的领导能力将不可避免地受到打击。” 革新党代表曹国当天接连来到灵光郡和谷城郡，呼吁在野党支持层投票。他说：“即使我的脖子上架有一把刀，也不会与尹锡悦、国民力量党政权携手合作。”选举运动期间将截止到选举前一天的15日。

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