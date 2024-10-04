沒有傳達險峻的民心、高喊“我們是壹體”後結束的龍山晚餐. October. 04, 2024 07:56. . 尹錫悅總統在對總統夫人金建希特檢法行使否決權的2日晚，邀請國民力量黨院內代表秋慶鎬等國會內領導層、常任委員長及常任委員會幹事，舉行了晚餐會晤。晚宴持續2小時15分鐘，比不久前黨代表韓東勛出席的新任領導層人士晚宴長45分鐘。與會者高喊著“我們是壹體。大家壹起！”的口號結束了會晤。 總統室解釋說，當天的晚宴是第22屆國會首次國政監查前夕，總統為鼓勵執政黨院內領導層而準備的。盡管如此，在總統室公開的4張晚餐照片和院內首席發言人傳達的晚餐氛圍中，很難找到支持率下降的執政黨的危機意識和擔心險惡民心的緊張感。據悉，尹總統在囑咐“以壹當百的覺悟進行建設性的國政監查”後，反駁了在野黨批評國軍日街頭行進和捷克核電站傾銷訂單的攻勢。他還強調：“醫療改革壹定要毫不動搖地推進。” 現政府的醫療改革，是因草率推行醫科大學（醫學院）擴招引發嚴重副作用、輿論急劇惡化的領域。盡管如此，聽到總統決心“毫不動搖的改革”，與會者卻沒有任何反駁，真是令人驚訝。據悉，當晚沒有提及總統行使否決權的特檢法或金建希收受迪奧包的疑竇、無嫌疑處理等問題。對於金建希介入公推的疑惑，連日來又出現了唆使龍山前行政官介入全黨大會的爭議。在排除政局最大不利因素的情況下，異國同聲地批評在野黨、只強調毫不動搖的醫療改革，難道對民心為何變得險惡漠不關心嗎? 巧合的是，當天的晚宴是在4日國會全體會議重新表決金建希特檢法之前安排的。在野黨批評說：“這是壹場拉票晚宴。”有分析認為，以“以院內為中心”的形式排除韓東勛代表，也是因為對金建希問題的解決方法存在很大的分歧。對於重新表決金建希特檢法，秋慶鎬表示，“否決是黨論”。韓東勛雖然表示，“否決是正確的”，但對於“如果特檢法再次通過怎麽辦”的提問，他回答說，“不能提前說”。像是阻止脫離票壹樣高喊著“我們是壹體”後結束的“清湯晚餐”，是不知道它會令民心疏離，還是裝作不知道呢?

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