因担心中东紧张局势扩大，国际油价暴涨5.5%. October. 03, 2024 07:22. by 林雨宣 imsun@donga.com. 伊朗用大量弹道导弹攻击以色列的1日（当地时间），随着中东战争有可能扩大的忧虑加大，国际油价大幅上涨。安全资产黄金价格也上升到了历史最高水平。相反，股市和虚拟货币市场却大幅下跌。 当天，在美国纽约商业交易所，11月份交货的西部得克萨斯原油（WTI）因伊朗发射导弹的消息，在盘中一度上涨了5.5%以上。直到伊朗的攻击结束后，才以每桶69.83美元收盘，比前一个交易日上涨1.66美元（2.44%）。ICE期货交易所12月交货的布伦特原油期货在盘中一度上升至5%，比前一交易日上涨1.86美元（2.59%），以73.56美元收盘。 在以色列表明对伊朗进行报复的情况下，专家们担心，如果伊朗的石油基础设施受到攻击，国际油价有可能进一步上涨。美国经济媒体CNBC预测：“石油输出国组织（OPEC）成员国中生产规模第三大的伊朗成为矛盾当事人，全球原油供应量最多4%将面临危险”，“如果受到攻击或受到更大的制裁，价格可能会再次上涨至每桶100美元。” 随着对安全资产的需求增加，黄金价格大幅上涨。在纽约商品交易所，12月黄金期货以每盎司2690.30美元收盘，上涨0.9%。黄金现货在盘中创下了历史最高值2685.42美元。 与国际油价和黄金价格不同，随着投资者们的不安感增大，股市和比特币呈下降趋势。当天在纽约股市，道琼斯工业平均指数比前一个交易日下跌173.18点（0.41%），收于4.2156.97点，标准普尔500指数下跌53.73点（0.93%），收于5708.75点。纳斯达克指数下跌278.81点（1.53%），以17910.36点收盘。比特币一度比前一天暴跌近5%，跌破了6.1万美元大关。

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