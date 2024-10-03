学校允许医学院学生休学，政府除“问责”外别无对策. October. 03, 2024 07:21. . 首尔大学医学院在全国40所医学院中率先违反教育部“不允许休学”的方针，全面批准为反对医科大学（医学院）扩招而提出休学申请的学生休学。教育部表示，“同盟休学不是正当的休学理由”，开始对首尔大学进行监查，并向全国各医大发送了“禁止同盟休学”的公文。但延世大学医学院决定在本周内做出最终决定等，其他大学也倾向于批准医学院学生休学。 首尔大学医学院之所以决定允许休学，是因为校规上没有不允许休学的理由，而且即使第一学期拒绝上课的学生立即返回，也难以赶着上完一年的课程并升级。在第二学期注册的医大学生仅占3.4%。教育部担心明年的医生新培养和医学院课程大乱，坚持“既不准休学也不准留级”的方针，但首尔大学医学院的立场是“不能让没有接受过正规教育的医学院学生升级”。允许休学的考量是学校认为，要让想听课的学生至少听好一学期的课，才能减轻明年的课业负担。 教育部立即成立了12人规模的首尔大学监查组，并表示：“最大限度地强烈监查后，如果确认重大问题，将严厉追究责任。”但是，大学教育不是宪法规定的义务，因此，即使各大学根据校规限制休学时间，只要学生愿意，也可以允许休学。不允许休学是否具有教育意义也是个疑问。教育部对首尔大学医学院允许休学批评说：“这是试图使医学院学务正常化努力无效的尝试。无条件让没有上课的学生升级，这不就是妨碍学务正常化的措施吗?” 教育部宣称要废除针对大学的限制，现在又通过无理的监查向大学施压，这等于是承认无论医疗质量如何，除了“无条件推开”之外，没有办法阻止医大教育和医生供需同时瘫痪。教育部怎么会到了助长涉及人命的医大教育不良化的地步呢？照此下去，集体拒绝上课事态明年也会持续下去。不要执着于没有希望的学生回归和升级的可能性，要考虑医政矛盾情况和医大教育条件，提出现实性的对策。

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