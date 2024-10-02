金承奎-赵贤祐，谁能戴上国家队主力门将手套？. October. 02, 2024 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 时隔8个月重返韩国国家足球队的守门员金承奎（34岁•阿尔沙巴布）和国内派守门员赵贤祐（33岁•蔚山）将围绕“洪明甫号”的主力位置再次展开激烈的竞争。 上个月30日，国家队主教练洪明甫公布了2026中北美世界杯亚洲第3轮预选赛10月2连战的国家队大名单，金承奎和赵贤祐双双入选。参加81场A级比赛（失60球）的金承奎在亚洲杯期间的1月份训练途中膝盖十字韧带破裂，一度未能入选国家队。在金承奎离开国家队后举行的11场A级比赛中，赵贤祐（A级比赛35场•失36分）镇守着球队的大门。 金承奎和赵贤祐都与洪主教练有着很深的渊源。金承奎在国家队首先遇见了洪教练。在洪教练带领球队的2010年广州亚运会上，他作为主力活跃在球场上。他在洪教练首次担任A代表队的2013年首次被选入成人代表队。当时洪教练说：“金承奎是我从小就一直关注的有能力的选手。”同年8月在与秘鲁的友谊赛（0比0平局）上首次参加A级比赛的金承奎直到2014年巴西世界杯为止一直与洪教练共事。 2013年在大邱队作为职业选手出道的赵贤祐最近在蔚山队与洪教练一起合作拿下了K1联赛两连冠（2022、2023年）。赵贤祐在蔚山队实现联赛两连冠的上赛季，以13场比赛无失球的成绩登上了该领域的头名位置。洪教练在执教蔚山队时曾表示：“多亏了赵贤祐，球队获得了很多积分。他是支撑球队的选手。” 金承奎和赵贤祐的国家队守门员竞争是从赵贤祐在2017年A级比赛中出道开始的。前国家队主教练申台龙让在2018年俄罗斯世界杯上反射神经突出的赵贤祐担任球队首发。在韩国队取得16强战绩的2022年卡塔尔世界杯上，金承奎戴上了守门员手套。因为强调从守门员传球开始的Build-up（展开进攻）的前国家队主教练保罗•本托对金承奎的脚法给予了很高的分数。 本赛季，赵贤祐在蔚山队共出战32场比赛，失球35球。保持零封场次12场，排在该领域第二位。金承奎在沙特阿拉伯联赛阿尔沙巴布队参加了常规赛和国王杯等6场比赛，失3球。这次谁将戴上国家队守门员主力手套呢？这是10日与约旦队的客场比赛的看点之一。

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