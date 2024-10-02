尹锡悦：“朝鲜应摆脱核武器能护其周全的妄想”. October. 02, 2024 07:40. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 随着朝鲜在距离11月美国总统选举只剩下35天之际暗示将采取威胁美国本土的“新方式”挑衅，有分析认为，以本月为起点，朝鲜的挑衅程度将达到顶点。 直到最近为止，朝鲜一直集中进行可搭载战术核弹头的短程弹道导弹等对韩挑衅，但考虑到美国总统选举，韩美当局眼下正在关注，朝鲜有可能并行进行发射洲际导弹等引起美国关注的重大挑衅。特别是，朝鲜有可能以“正常角度（30至45度）”发射可打击美国本土的洲际导弹。有观察人士认为，朝鲜将依次展示对韩、对美的打击手段，提高威胁水平，然后在美国总统选举后进行第七次核试验，要求承认朝鲜为有核国家，并同美国新政府进行核谈判。 ● 正常角度发射的洲际导弹有可能落在夏威夷附近 朝鲜此前试射射程超过5000公里的洲际导弹，只以接近垂直的高度进行。去年4月和7月，朝鲜虽然以正常角度发射了最新型洲际导弹“火星-18”，但在二、三级火箭分离时，又调整为高角轨迹，从而把射程控制在没有超过2000公里。对此，也有人怀疑，朝鲜没有具备洲际导弹“重返大气层”这一核心技术。 因此，有分析认为，朝鲜有可能在美国选举前夕，以正常角度发射“火星-18”型的前三级推进器，然后飞行5000公里以上，使弹头越过日本列岛坠落在太平洋公海上。朝鲜试图以此来证明，该导弹能够承受比高角度发射时更高的高温、摩擦，无需修正轨道，弹头能够稳定地进入大气层。韩国政府一名消息人士表示：“美国方面担心，即使朝鲜不发射最大射程超过1万公里的导弹，只要以正常角度成功发射超过5000公里的洲际导弹，也能证明其拥有再次进入大气层的技术。” 洲际导弹有可能落在距离夏威夷不到1000至2000公里的海上，因此，正常角度发射本身就会给韩美带来巨大的威胁。再加上“火星-18”型导弹的燃料注入时间短，是可以进行突袭打击的固体燃料洲际导弹。 峨山政策研究院研究委员杨旭（音）表示：“朝鲜也有可能向此前一直发射侦察卫星的菲律宾方向发射洲际导弹。相比‘火星-18’型，朝鲜也可以以正常角度发射以液体燃料为基础的‘火星-17’型。”朝鲜上个月还公开了金正恩视察比现有的洲际导弹移动发射台更长的12轴移动发射架的照片，甚至暗示了开发增加导弹长度和弹头重量的新型洲际导弹的可能性。 朝鲜在证明打击手段后，下一步可能会进行第七次核试验，要求下届美国总统承认“有核国家”。似乎是在暗示这一点， 朝鲜常驻联合国代表金成当地时间30日在纽约举行的联合国大会上表示，不会就有核国家这一“国家地位”讨价还价，并表示：“美国的任何政权都要面对变化的朝鲜民主主义人民共和国。” ● 本月有可能根据宪法规定对韩国进行挑衅 同时，朝鲜预计会在7日预告的相当于韩国国会的最高人民会议上修改宪法，将韩国明示为“第一敌对国”，并设定新的“海上国境线”等，提高对韩挑衅力度。特别是考虑到朝鲜国务委员长金正恩今年2月提出的“加强延坪岛和白翎岛北部国境线水域的军事应对态势”，韩国政府正在关注朝鲜2007年主张的“警备界线”或比这更向南在延坪岛、白翎岛附近划新线，使西部海域的“北方界线”成为纷争水域的可能性。朝鲜舰艇不断尝试侵犯“北方界线”，今后南北之间有可能发生偶发性军事冲突。

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