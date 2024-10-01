以色列连续轰炸亲伊朗的“抵抗轴心”……也打击了胡塞武装. October. 01, 2024 07:42. by 趙은아 achim@donga.com. 当地时间30日，以色列自去年10月与巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发战争后首次空袭黎巴嫩首都贝鲁特市中心。巴勒斯坦武装组织“解放巴勒斯坦人民阵线”表示：“此次空袭造成3名指挥官死亡。”此外，以色列9月29日还大举出动空军力量攻击了也门亲伊朗武装团体胡塞的军事设施、发电站、港口等。 随着以色列接连攻击哈马斯和黎巴嫩什叶派武装组织真主党以及胡塞，以伊朗为核心的中东反美、反以色列势力的“抵抗轴心”和以色列进行全面战争的忧虑正在加剧。有预测称，继哈马斯之后，最近大幅削弱真主党力量的以色列将继续对其他武装团体进行空袭。 据美联社等媒体报道，30日凌晨，贝鲁特西南部阿尔科拉的一栋公寓遭到以色列军队的无人机空袭。据悉，该公寓属于与真主党结盟的逊尼派武装团体“伊斯兰大会党”的成员。不过，他们否认自己不是目标。但“解放巴勒斯坦人民阵线”方面公开了3名指挥官死亡的事实。 以色列军队9月29日出动战斗机、空中加油机、侦察机等数十架军用飞机，攻击了胡塞控制的也门荷台达、拉斯伊萨等主要设施。以色列空军飞行约1700公里执行作战任务后，仅在也门就至少有4人死亡。据分析，此次空袭是对胡塞9月28日向以色列本-古里安机场发射弹道导弹的报复。据悉，此次袭击事件发生当时，以色列总理内塔尼亚胡参加完在美国纽约举行的联合国大会后，正在回国的路上。 美国总统拜登表示，“必须避免中东爆发全面战争”，表明了与内塔尼亚胡对话的意愿。3天前，真主党领导人纳斯鲁拉遇袭身亡，30日，真主党选举纳斯鲁拉的堂兄弟哈谢姆·萨菲耶丁为新的最高领导人。

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