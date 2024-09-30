“把平壤焦土化”的“玄武-5”，在国军日与美国“死亡天鹅”同时升空. September. 30, 2024 08:29. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方将于10月1日在京畿道城南市首尔机场举行的国军日纪念仪式和首尔光化门至崇礼门一带举行的街头游行中首次公开“玄武-5”弹道导弹。“玄武-5”搭载了世界上最重的弹头，被称为“怪物导弹”。 “玄武-5”是压倒朝鲜导弹的高重量、高威力弹道导弹，是有事时将平壤指挥部夷为平地的“三轴体系”大规模惩戒报复的核心战斗力。“玄武-4”（弹头重量2吨）实物去年国军日当天首次亮相，但威力更大的“玄武-5”此前只公开了数秒的试射影像。 “玄武-5”的最大弹头重量达8吨。这是最近朝鲜公开的装有超大型常规弹头（4.5吨）的“KN-23”改良型的两倍左右，其威力可以完全摧毁隐藏在地下100米以上的朝鲜指挥部掩体。 无法拥有核武器的韩国军方在2016年朝鲜进行第四次核试验后，以“有事时把朝鲜指挥部化为焦土”为目标，着手开发“玄武-5”；之后经过去年的试射成功，进入了批量生产阶段。韩国军方一名官员表示“一旦朝鲜在韩国使用核武器，‘玄武-5’就会立即毁灭平壤指挥部等。” 在国军日街头游行中，除“玄武-5”外，还将大举出现三轴体系的核心战斗力。韩国军方表示，这是针对朝鲜对韩发动“垃圾气球”连环恐怖袭击和发射弹道导弹等综合挑衅，以及美国总统选举前夕进行第七次核试验的可能性发出强烈警告。 据悉，被称为“死亡天鹅”的美国空军B-1B战略轰炸机（照片）也将首次参加此次国军日纪念仪式。据悉，B-1B将于1日上午从关岛飞来，在韩国空军战斗机和活动现场（首尔机场）上空飞行。 B-1B虽然不进行核武装，但常规武装能力（57吨）比B-2（22吨）和B-52（31吨）轰炸机更胜一筹。利用最大射程为925公里的远程空对地导弹（JASSM），可以同时打击朝鲜的核、导基地和地下掩体等。此外，该机还具有超音速飞行功能，在发生紧急情况时，从关岛到韩国只需两小时，是美国的核心战略资产。韩国军方一名负责人表示：“B-1B的展开具有展示铜墙铁壁般的韩美同盟、祝贺在国军日正式成立的韩国军创建战略司令部的意义。”

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