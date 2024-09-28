孙兴慜13天内踢4场比赛，是否已经疲惫不堪？. September. 28, 2024 08:26. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 效力英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队的孙兴慜贡献了本赛季个人第3次助攻。但是比赛中途因大腿疼痛被替换下场，因此有人担心他的身体状况。 托特纳姆热刺队27日在主场英国伦敦举行的与卡拉巴赫（阿塞拜疆）的2024~2025赛季欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯（欧罗巴联赛）第1轮比赛中以3比0获胜。 欧罗巴联赛是欧足联冠军联赛下一级别的欧洲俱乐部对抗赛。托特纳姆热刺队上赛季排在英超联赛第5位，获得了欧罗巴联赛的入场券。英超前四名将出战欧冠联赛。 当天，孙兴慜助攻了托特纳姆热刺队的第三个进球，包括英超联赛在内，连续两场比赛都有助攻入账。孙兴慜在21日与布伦特福德队的英超比赛（3比1•托特纳姆热刺队胜）中贡献2次助攻，因此本场比赛的助攻成为赛季第3次助攻（2球）。 下半场第23分钟，孙兴慜的右脚射门被对方守门员用手打出，热刺队的前锋多米尼克•索兰克补射入网。UEFA在实时比赛转播和大赛个人记录上，将该进球的助攻记在了孙兴慜名下。在UEFA主管的俱乐部对抗赛上，如果像孙兴慜的射门一样，守门员击出的球被队友破门得分，就可以被认定为助攻。 孙兴慜在索兰克进球后向替补席发出了要求替换自己的信号。之后瘫坐在球场的孙兴慜摸着左大腿诉苦。孙兴慜在下半场第26分钟被替换下场。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁表示：“孙兴慜说他有点累。目前（关于受伤）还没有与球队医疗组进行详细交谈。” 孙兴慜从15日英超联赛与阿森纳队的比赛到当天与卡拉巴赫队的比赛为止，在13天内共踢了4场比赛。托特纳姆热刺队将于三天后的30日在英超联赛上与曼联队交锋。孙兴慜在与卡巴拉赫队的比赛之前举行的记者会上表示：“球员不是机器人。只有减少比赛场次，才能展现出更好的竞技能力。”最近欧洲联赛明星球员和主教练们纷纷表达不满说，“一个赛季要进行的比赛场次太多，受伤的可能性很大。”

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