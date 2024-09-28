半导体-AI硕士、博士“正在聘请外国人才”…提供最多5亿韩元全租资金贷款、10年内减免50%劳动所得税. September. 28, 2024 08:26. by 高道艺记者、世宗=金道亨记者 yea@donga.com,dodo@donga.com. 韩国政府表示，到2030年为止，以吸引1000名以上从事尖端科学技术领域的外籍人才为目标，向他们提供最多5亿韩元的全租资金贷款，并支援父母和家政人员到韩国生活。为了培养国内理工科人才，决定在人生整个周期内扩大奖学金、海外研修、扩大研究所招聘等支援。 政府27日在首尔大学召开了由国务总理韩德洙主持、产业通商资源部和教育部等参与的人才培养战略会议，并发表了新设的“K-Tech Pass支援项目”等。韩总理就外籍人才支援背景表示：“（尖端产业）谁先确保技术和人才将决定胜负。” 政府决定对外籍人才提供特别签证。获得特别签证的“科学人才”外籍人士入境一年后，可以长期滞留5年，还可以获得可以自由更换职业的“居住签证（F-2）”。特别签证与其他签证不同，审查时间将在2周左右短暂结束。外籍人才的子女可以在国内外国人学校定员外入学。产业部相关人士表示：“计划推进10年内减免50%劳动所得税的方案，到2030年为止吸引1000名海外优秀人才。” 政府认为引进的外籍人才是在世界最顶尖的工科大学获得硕士、博士学位的首席工程师级以上人才。为了掌握海外人才，韩国产业技术振兴院计划通过AI系统分析全世界的论文、专利、新闻等，实时探索引进对象人才。 为了吸引国内理工科人才，全球研修机会也将大幅增加。今年向1496人支援1014亿韩元，到2030年为止，将向4000人支援3000亿韩元，扩大约3倍的规模。政府计划在今后10年内，包括KAIST在内的4大科学技术院和大学附属研究所也至少增加2900个“博士后研究员”工作岗位。

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