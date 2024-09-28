“知韩派”石破茂将成为日本新首相. September. 28, 2024 08:25. by 东京=常驻记者李相勋 sanghun@donga.com. 日本执政的自民党前干事长、被称为非主流和稳健派的石破茂（67岁）当选为党总裁，即将成为日本第102届首相。石破茂在自民党总裁选举中经过“四战五起”的挑战，终于获得了大权。 石破茂将在10月1日的临时国会上正式就任继岸田文雄总理之后的下任首相，并组建新内阁。在实行议员内阁制的日本，由执政党党首担任首相。 27日在日本东京自民党总部举行的自民党总裁选举第二轮决选投票中，石破茂以215票击败获得194票的经济安全大臣高市早苗，当选为新总裁。在此前举行的第一轮投票中，石破茂获得154票（国会议员46票，党员108票），落后于高市早苗（181票）。但他在决选投票中确保了大量国会议员的选票，并在都道府县联（相当于韩国政党的市道党）的投票对决中也力压高市早苗，上演了大逆转。日本前首相小泉纯一郎的儿子、前环境相小泉进次郎在第一轮投票中仅获136票，未能进入决选投票。 石破茂2012年在自民党成为在野党时曾参加总裁选举，并在第一轮投票中获得第一名，但在决赛中败给前首相安倍晋三。他当天表示：“日本国民可能仍然不相信自民党，但我仍然相信日本国民。应该成为遵守国家和规则的自民党。” 石破茂与保守强硬派安倍晋三针锋相对，被分类为党内非主流，但在自民党有力政治家中被认为对韩日关系比较转向。与公开宣称“参拜靖国神社”的右翼倾向的高市早苗相比，石破茂更接近于鸽派。因此，有预测认为，韩日关系不会恶化。不过，有分析认为，对于强制征用受害者问题、独岛主权等问题，石破茂没有脱离日本政府的立场，很难期待韩日关系取得划时代的进展。

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