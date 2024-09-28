有希望的子叶KIA金倒永，第3年盛开的秘诀是“请勿触摸”. September. 28, 2024 08:25. . 今年赛季的韩国职业棒球联赛将以金倒永（KIA）开始，以金倒永收尾。从春季（4月）开始，金倒永在职业棒球联赛中首次创下“每月10本垒打-10盗垒”记录，在夏季（8月）实现了历史最少比赛场次（111场）-最年轻（20岁零10个月13天）的“30本垒打-30盗垒”记录。在秋季（9月），金倒永打破了2014年徐建昌创下的单赛季最多得分（135分）记录。金倒永在球队确定常规赛冠军后，正式开始了“40本垒打-40盗垒”的挑战。在韩国职业棒球联赛中，森姆斯（当时NC）在2015年首次也是最后一次达成“40本垒打-40盗垒”记录。如果能够实现，金倒永将成为首位达成这一记录的国内选手。 金倒永在2022年新秀选拔中在首轮被选中时就被称为“总有一天会达成30本垒打-30盗垒的选手”。但是偏偏有朝一日成为今年的特别导火线是什么呢？起亚队主教练李范浩表示，“无论是在防守端还是在进攻端，我认为如果完全不去干预，就能得到快速成长。年轻选手稍微发挥不好，就看眼色说‘要不把我排除在之外？’。不要过多干涉，应该让这样的选手顺其自然进行发展。” 就这样在棒球场上“尽情释放的”金倒永今年首次打满全场，在取得30本垒打、30盗垒的同时，作为3垒手也出现了30次失误。“30记本垒打、30个盗垒、30次失误”的记录在韩国职业棒球史上也是首次出现。有人说这是“不光彩的记录”。但在李主教练看来，30次失误才是本赛季金倒永能够开花的最大养分。 李主教练说：“我从出道到打出20记本垒打，用了5年时间。不希望倒永经历我曾经历过的施误法。除了不像话的本垒打之外，没有因为失误而责备过他什么。如果因为失误而开始隐藏，就要在一年后挑战这样的记录。反正经常失误的赛季至少要出现一次。那么下次也会将失误减少到20次、10次。” 每年在新人选拔中都会听到“10年难得一见的选手”的评价的选手，也有从美国职业棒球大联盟（MLB）球队看好的选手。但是他们都没有发挥出期待的潜力。这与再好的原石如果没有适当的“加工”就无法成为宝石是同样的道理。即使是同样的钻石，根据切割方式的不同，其价值也会有天壤之别。 越是好的原石，在专家眼中宝石越闪亮。教练说“只要修改这个就好了”，想要修改选手的理由也大同小异。但是再怎么飞快的击球手在击球位上10次中也会有7次失败，这就是棒球。不是一局定胜负，而是1年进行144场比赛，比起眼前的成功，更重要的是找出战胜失败的方法，从中寻找机会。金倒永之所以能够让外界对自己寄予的厚望成为现实，是因为相信自己的能力并等待的“请勿触摸no touch”时间。人不是石头。不是从外面切掉，而是自己醒悟并打磨的时候最明亮。

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