检方有意于不起诉金建希-崔在英. September. 26, 2024 07:38. by 宋有根记者、具民基记者 big@donga.com、koo@donga.com. 关于尹锡悦总统夫人金建希“收受迪奥包”事件，韩国检方看起来将按照当初调查组的意见，对金建希和送包的崔在英（音）都给予不起诉处分。这将有违之前检察调查审议委员会劝告对崔某以违反请托法进行起诉的决定。 综合《东亚日报》25日的采访，首尔中央地方检察厅刑事一部（部长检察官金承浩）调查组当天上午召开会议，讨论了金建希的处理方向。检方认为，对一起事件所牵连的两名被告人，没有分别召开调查审议委员会的先例，因此将综合两个调查审议委员会的结论后决定处分。 据悉，调查组考虑到崔某送包等礼物只是单纯的表达祝贺或见面的手段，与尹总统的职务没有关联，尹总统也声称对金建希收包一事不知情等，得出的结论是不应起诉崔某和金建希。首尔中央地方检察厅厅长李昌洙（音）计划在26日的大检察厅每周例行报告会上向检察总长沈雨廷转达调查组的上述意见。预计检察机关的最终处理方向也将在这里决定。 检方认为，前一天（24日）调查审议委员会下达的劝告起诉崔某的决定与其说是承认职务关联性的结果，不如说是委员们就法律条款产生了分歧、更接近于“接受法院的判断”。熟悉调查审议委员会情况的一名人士解释说：“委员中只有少数认为与职务有关联。委员们的结论更接近于‘不要由我们判断，而是交给法院吧’。” 检方最早将于本周内拿出迪奥包事件的最终处理意见，但对于德意志汽车股价操纵事件，似乎正在就是否起诉金建希进入长考。检方原先曾表示在德意志汽车案上诉审宣判后决定金建希的处分方向，但宣判两周后的今天仍然消息渺然。

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