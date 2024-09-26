金正恩公开的铀核设施是“降仙”. September. 26, 2024 07:36. by 申圭镇记者、申镇宇记者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com. 据悉，韩国政府认为，朝鲜13日首次公开的高浓缩铀生产设施是位于平安南道的“降仙”核设施。朝鲜官方媒体此前公开了密密麻麻的离心机紧挨在一起的核物质生产设施，但没有具体说明所在等。 在2019年河内举行的第二次朝美首脑会谈上，时任美国总统特朗普指出朝鲜核设施隐蔽在某处，其存在开始被人们所知。当时朝鲜否认了其存在，之后也一直藏得严严实实，但此次是主动全面公开。分析认为，朝鲜此举是为了在11月美国总统选举前夕公开美国高度关注的核设施，以便在今后的对美谈判中提高身价。 韩国政府消息灵通人士25日表示：“朝鲜公开宁边以外的其他核武器生产设施内部，打出了王牌。”从朝鲜立场来看，暴露已经成为韩美关注目标的平安北道宁边以外的降仙，可能会成为带来负担的选择。但美国总统选举在即，朝鲜迫切需要告知自己的核武器生产能力得到高度提高，因此做出了先提高关注度的选择。此前， 朝鲜国务委员长金正恩在参观离心机等核物质生产设施时表示：“这个地方，真的是看着就来劲。” 降仙核设施位于平壤东南侧外围。据悉，韩国政府此前已经掌握了降仙部分铀浓缩设施已经启动的情况。据悉，朝鲜仅在宁边和降仙就拥有1万-1.2万台离心机。这意味着每年可以生产8-10枚核弹头。

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