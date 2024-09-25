执政党和政府：“明年青年就业预算增加16%，支援2.3万亿韩元”. September. 25, 2024 07:49. by 崔惠? herstory@donga.com. 执政的国民力量党和政府24日为解决青年问题，决定将明年的青年就业预算比今年增加16%，并在10月份推出中小企业在职者优待储蓄抵扣制度。另外，党政还决定迅速推进《关于支援弱势青年的法律》的制定，并向长期未就业青年提供200亿韩元的就业支援。 党政当天在国会召开有关青年层就业支援对策的党政协议会，表示明年青年就业预算将比今年增加3233亿韩元，达到2.2922万亿韩元。国民力量党代表韩东勋表示：“国民力量党想成为青年的力量。国民力量党正在推行的消除差距政策，最终也是以改善青年生活为目标。” 党政决定，为使青年在适合自己的工作岗位上就业，把针对性就业支援服务对象从目前的在校生12万人增加到18万人。为了支援长期休息的青年就业，决定将150万名国家奖学金申请者的信息与雇用保险联系起来，并投入200亿韩元提供就业支援服务。 党政还决定支援青年在中小企业就业。即将于下个月推出的中小企业优惠储蓄抵扣是劳动者每月支付10万-50万韩元，企业支援劳动者缴纳金额的20%，加上1%-2%的银行优惠利率和政府税制支援等，筹集大笔资金的制度。党政决定宣布3万个青年喜欢的“非常不错的中小企业”和各部门评选的强小企业的招聘信息。 执政党为了让照顾家人的青年和孤立隐世的青年有出发的机会，决定制定危机青年专门支援系统，并尽快制定相关法律。

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