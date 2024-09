热刺队长孙兴慜贡献2次助攻,带领球队摆脱连败困境. September. 23, 2024 07:52. by 姜泓求 windup@donga.com. 孙兴慜(托特纳姆热刺队)凭借2次助攻帮助球队摆脱连败困境,并被选为当场比赛最佳球员(MVP)。在英格兰足球超级联赛(EPL)总助攻排名中,他也上升到了前二十位圈。 孙兴慜在21日举行的与布伦特福德队的2024~2025赛季英超第5轮主场比赛中首发出场,贡献两次助攻,帮助队友攻入逆转比分和锁定胜局的进球,为球队以3比1获胜做出了贡献。孙兴慜在1比1战平的上半场第28分钟帮助布伦南•约翰逊攻入反超比分的一球,并在2比1领先的下半场第40分钟助攻队友詹姆斯•麦迪逊打入制胜一球。孙兴慜被选为相当于该场比赛MVP的“Man of the Match(MOM)”。足球统计网站《FotMob》赛后给孙兴慜打了9分,在两队球员中得分最高。 当天,约翰逊和麦迪逊在孙兴慜的帮助下,双双攻入本赛季联赛首粒进球。本场贡献联赛第1、2次助攻的孙兴慜将攻击点(进球或助攻)增加到了4个。孙兴慜在上月24日举行的与埃弗顿队的第二轮比赛中攻入了本赛季第1、2粒进球。 在英超度过第10个赛季的孙兴慜在联赛中的助攻已增至64次,在该领域位居历史并列第18位。截止到前一天,在历届托特纳姆热刺队选手中,他单独排在该领域第2位。1992~2004年效力于托特纳姆热刺队的达伦•安德顿(退役)的67次助攻是最高纪录。据足球专门媒体《转会市场》报道,孙兴慜当天又贡献了2次助攻,实现了他在欧洲舞台上的第100次助攻。他在杯赛上贡献13次、在欧洲俱乐部对抗赛上留下9次助攻等,作为托特纳姆热刺队球员,孙兴慜共送出了86次助攻,在效力于德甲汉堡队和勒沃库森队时留下了14次助攻。 摆脱联赛两连败困境的托特纳姆热刺队取得了赛季第2胜(1平2负),积分增加到了7分。布伦特福德的后卫金智洙当天虽然进入了替补名单,但未能获得出场机会,因此不得不将英超首秀的机会推迟到下次。 征战德甲联赛的郑优营(柏林联合)当天在与霍芬海姆队的第四轮主场比赛中,在上半场第6分钟攻入了将比分改写成2比0的进球。这是郑优营身披柏林联合队战袍攻入的首粒进球。此前效力于斯图加特的郑优营上月末被租借至柏林队。随着球队最终以2比1战胜柏林赫塔队,郑优营的进球成为了制胜进球。

한국어