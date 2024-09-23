“Quad”首脑在美国举行峰会，瞄准朝鲜和俄罗斯. September. 23, 2024 07:52. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美国、日本、澳大利亚、印度四国安保协议体“Quad”首脑当地时间21日在美国举行峰会，谴责朝鲜追求核武器和发射弹道导弹的挑衅。另外，四国首脑再次确认了韩半岛的“完全无核化”承诺，对加强与朝鲜的军事合作的国家表示了深深的忧虑。分析认为，这是针对最近加强与朝鲜的军事合作，表现出密切行动的俄罗斯。 美国总统乔•拜登、日本首相岸田文雄、澳大利亚总理安东尼•阿尔巴尼斯、印度总理纳伦德拉•莫迪等四国首脑当天在美国特拉华州威尔明顿举行峰会，发表了《威尔明顿宣言》。他们在宣言中表示：“谴责朝鲜发射弹道导弹和违反联合国安理会决议（UNSCR）的核武器追求”，“敦促朝鲜遵守UNSCR的所有义务，克制追加挑衅，参与实质性的对话。” 四国首脑还对朝鲜的核和导弹技术扩散到世界这一情况表示出担忧。他们通过《威尔明顿宣言》强调：“朝鲜为了向非法大规模杀伤性武器及弹道导弹项目提供资金，依赖于（核）扩散网络及恶意网络活动、海外劳动者等，对此深表忧虑”，“敦促所有联合国成员国遵守禁止向朝鲜转移武器及物资和从朝鲜调拨的安理会决议。” 特别是，此次宣言文还批判称，“对正在深化与朝鲜进行军事合作的国家深表忧虑。这相当于直接破坏了世界性的核不扩散体系。”作为得到朝鲜提供导弹和弹药的代价，强调了俄罗斯有可能向朝鲜提供军事技术的忧虑。 当天的《威尔明顿宣言》被评价为是Quad此前发表的联合声明中最直接表达了对朝鲜的担忧。美国政府高层相关人士也在峰会相关的事前在线吹风会上解释说：“宣言中将包含对朝鲜和南中国海的历代最强烈的表述。”部分人分析说，这暗示了Quad可以共同应对朝鲜问题。 Quad是为了牵制中国在印度太平洋地区的影响力扩大而于2004年成立的安保协议体。初期是长官级会议体，2021年拜登总统将其升级为首脑级会议体。明年1月即将卸任的拜登总统邀请外国首脑到自己的私宅所在的威尔明顿尚属首次。

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