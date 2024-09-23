韩东勋方面：“已要求明天龙山晚餐前单独见面”……龙山：“要看情况”. September. 23, 2024 07:50. by 黄亨埈记者、李相宪记者 constant25@donga.com、dapaper@donga.com. 尹锡悦总统结束旨在推进“核电同盟”的两天四晚的对捷克正式访问，22日凌晨回国。国民力量党代表韩东勋和行政安全部长李祥敏等前往首尔机场迎接，尹锡悦与李祥敏握手后进行了50秒左右的对话。但他没有与韩东勋对话，只是握过手就离开了。执政党内部观察人士认为，尹锡悦和执政党领导层24日的晚餐将成为党政矛盾的分水岭。 韩东勋方面人士22日在与《东亚日报》的通话中表示：“韩代表向总统室提出，希望在24日正式晚宴之前与尹总统单独见面。通过尹总统和韩代表之间的单独见面，自然就能对朝野医政协商机制问题等悬案进行有密度的讨论。”他还反问道：“如果总统室和执政党领导层只是集体吃饭拍照，又有什么意义?”对此，总统室相关人士慎重地表示：“已经决定共进晚餐，看情况吧。” 据悉，如果韩东勋与尹锡悦单独会面，将强调为了组成朝野医政协商机制，政府有必要采取重新调整对2025学年医大扩招的灵活立场，并提及中断政府和医疗界之间的责任攻防战、暂缓对通常辞职专攻医生的调查等。相反，总统室坚持立场称，由于随时招生已经开始，因此不可能讨论2025学年医大名额问题。 有人担心，如果两人不能单独见面，党政间的不融洽气氛持续下去，尹锡悦的国政支持率和国民力量党的支持率将同时下降。一名亲韩东勋派议员指出：“如果尹总统没有变化，支持率很难反弹。”

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