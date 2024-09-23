“韩国人与日本人齐聚一堂，其乐融融的场景令人感动”. September. 23, 2024 07:49. by 林载赫记者 heok@donga.com. “我很喜欢这件衣服！我们一起拍照吧。” 22日上午11时，在首尔江南区Coex“韩日庆典”活动现场。金瑞律（16岁）穿着日本传统服装“和服浴衣”对朋友说。平时喜欢看日本动画片，梦想着考上美术大学的金某说：“实际穿上只在漫画中看到的和服浴衣，感到很兴奋”，“希望亲近的两国能有更多交流的机会。” 为纪念韩日邦交正常化40周年，从2005年开始的韩日最大民间交流活动韩日庆典今年迎来了第20届。今年比去年增加了##%左右的#万余人（主办方推算）参加了活动。 当天的活动以韩日少年少女合唱团的演出拉开了帷幕。演唱日本动画片《幽灵公主》主题曲的日本声乐家米良美一和韩国音乐剧演员朴完共同登台演出。日本创作舞蹈演员“孝藤右近”和韩国的“李英雅舞蹈团”轮番展示了两国的传统舞蹈。今年第10次参加韩日庆典的日本游客佐藤胜生（54岁）说：“每次看到很多日本人和韩国人聚在一起融洽的情景都很感动。” 也有穿着日本漫画人物服装的市民。大学生李时赫（26岁）身穿动画片《名侦探柯南》中出现的恶棍“怪盗基德”的服装出席。李某说：“希望经常举行交流活动，消除人们对日本文化的误解。”韩国偶像组合“ILLIT”和日本的“IVY”等两国歌手的演出也接连不断。两国企业等准备的约50个体验及宣传展位也大受欢迎。

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