摩根士丹利报告前大量抛售股票，应彻底查明疑窦. September. 23, 2024 07:46. . 上周，受外国投资银行摩根士丹利发表的负面报告的冲击，三星电子、SK海力士半导体的股价暴跌。受此影响，尽管出现了美联储把基准利率下调0.5个百分点的大型利好因素，韩国股市却未能取得积极效果。摩根士丹利方面在报告发表两天前提交SK海力士的大量抛售订单，甚至引发了“抢先买卖”的争议。 摩根士丹利15日在题为《冬季来临》的报告中，将SK海力士的目标股价从原来的26万韩元下调至不到一半的12万韩元，三星电子从10.5万韩元急剧下调至7.6万韩元。以通用动态存储器（DRAM）需求不振、高带宽存储器（HBM）供应过剩的可能性为由，180度推翻了3个月前的预测。受报告的影响，在中秋长假后的第一个开盘日，SK海力士和三星电子分别暴跌6.14%和2.02%，市价总额蒸发超过15万亿韩元。 最近动态存储器半导体的价格上涨势头确实有所减弱。但是，用于英伟达人工智能芯片组的韩国产高附加值高宽带存储器已全部售出，预定明年的生产量也全部售出。这就是为什么有人指出报告夸大悲观论的原因。摩根士丹利以前也曾急剧降低过韩国半导体企业的预测，2017年的负面预测在当年和第二年三星电子创下历史最高业绩后，被证明是完全错误的。 特别是金融监督院和韩国交易所正在仔细观察摩根士丹利首尔分公司13日签订的SK海力士股票101万1719股的出售订单。资本市场法规定，证券公司等发表特定金融商品调查分析资料时，从确定内容起到公布后过去24小时为止，禁止用自己的账户买卖该商品。如果在报告发表前提前签订的出售合同中包含部分摩根士丹利资金，就属于抢先买卖，属于违法行为。 受美中经济不振的忧虑和摩根士丹利报告的影响等影响，过去一个月里，三星电子、SK海力士的市价总额减少了117万亿韩元。韩国股市的外国投资者比重为33%，是7个月以来的最低值。实际上，在因担心经济萎缩而下调利率的美国，股市呈上升趋势。如果放任毫无根据的悲观论任意动摇，韩国股市将很难实现价值提升。对扰乱股市的不健康行为必须一查到底，进行处罚。

한국어