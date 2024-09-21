首都圈接连发生70多岁高龄司机引发的交通事故，共造成6人死亡. September. 21, 2024 07:32. by 朱贤宇记者、高阳=徐智媛记者 woojoo@donga.com. 20日，首都圈接连发生70多岁高龄司机引发的交通事故，导致2人死亡等死伤者层出不穷。有人指出，随着高龄驾驶者的剧增，相关事故也在持续，因此扩大返还驾照奖励等对策迫在眉睫。 20日，据首尔江北警察署透露，当天上午10时32分左右，一辆黑色捷尼赛思轿车冲向江北区弥阿洞的一家汉堡店。在此次事故中，在人行道上行走的一名80多岁女性接受了心肺复苏术（CPR），被送往城北区的一家医院，但最终死亡，70多岁的司机等5人受伤。据悉，司机鼻骨骨折，正在医院接受治疗，其余4人轻微受伤。警方调查结果显示，该车在行驶途中突然横冲直撞，撞上道路中央的铁栅栏和林荫树后，冲向商业街。 同一天凌晨4时55分左右，在京畿高阳市一山东区城石洞的一条道路上，70多岁司机驾驶的柯兰多运动型多功能车（SUV）撞上了手推车中装有废纸的60多岁女性，导致后者死亡。据悉，该女性穿着反射车辆灯光保护行人的荧光背心，但司机在接受警方调查时陈述称“没有看到手推车”。据悉，司机没有处于饮酒状态。 当天上午8时17分许，在京畿龙仁市处仁区麻坪洞，一名70多岁的男子驾驶的汽车冲向人行道，一名50多岁的女性行人因骨折等重伤被送往医院。据调查，该司机在行驶通过没有信号的十字路口时，为了避让从左边直行的面包车，在转动方向盘时冲向人行道。 20日，就高龄驾驶者事故，首尔市和国民权益委员会举行了讨论高龄驾驶者驾照制度改善方案的讨论会。在讨论会上，首尔大学环境研究生院教授韩相镇（音）表：“不同年龄段的驾照返还奖励要有差别”，“比起农村，应该把返还驾照的权重放在城市居住高龄者的驾照返还上。”有人指出，应通过政府和地方自治团体值得讨论的政策有条件地强化驾照制度及行人安全设施等。

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