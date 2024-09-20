埃塞俄比亚青年：“在韩国的帮助下成了工程师”. September. 20, 2024 08:15. by 朴炫益记者 beepark@donga.com. “韩国在我的人生中占据着特别的位置。” 埃塞俄比亚人沃库·塔德莱（24岁）4日在接受《东亚日报》的视频采访时表示：“因为从爷爷开始到现在，韩国都在对我的生活产生很大的影响。”塔德莱的爷爷是参加韩国战争的“卡格纽（kagnew）”部队出身。卡格纽部队由当时直属埃塞俄比亚皇帝的6000人规模的最精锐部队组成，在韩国战争中参加了250多次大大小小的战斗，从未失败过，是有名的传奇部队。 塔德莱本人也与韩国有着特别的缘分。他在2021年6月进入埃塞俄比亚“LG KOICA希望职业训练学校”，专攻了两年的电子工程，从去年起在LG电子中东、非洲地区本部担任服务工程师。 希望职业训练学校是非洲国家中唯一一家为参加韩国战争的埃塞俄比亚，由LG和韩国国际合作团（KOICA）共同设立的技术教育机构。该学校成立于2014年，包括今年的83名毕业生在内，共培养了541名毕业生。就业和创业率是100%。塔德莱表示感谢说：“直到今天，所有见到的韩国人都给予了我很多支持和亲切。” 与塔德莱一起去年从希望职业训练学校毕业的尼微·西莱西（24岁）的爷爷也是卡格纽部队出身，参加了韩国战争。他说：“我知道了韩国人在感谢爷爷牺牲的同时，也想改变埃塞俄比亚人生活的事实。”西莱西毕业后就职于毛里求斯电子产品流通企业“龙电子（Dragon Electronics）”。 两人都异口同声地表示：“如果没有韩国的帮助，专业学习想都不敢想。”在进入希望职业训练学校之前，他们正在故乡大学学习电子工学，但突然发生了内战。塔德莱说：“我生活的地区治安非常不好，政治上也很不安，所以只能放弃学业。为了想尽办法维持生计，我移居到了首都，很幸运地知道了希望职业训练学校。” 他们以自己学到的知识为基础，还为当地弱势群体展开了志愿活动。因为好不容易学到了很多东西，所以想和邻居分享技术。西莱西笑着说：“来到为残疾人或老人准备的福利机构，用我自己购买的零件无偿修理了洗衣机等各种机器。还对学习上需要帮助的朋友们进行教育志愿服务，还和周围的学生分享了我得到的补助。” 他们计划今后职业和学业并行，使专业得到进一步发展。塔德莱说：”虽然通过希望职业训练学校接受的两年专业教育也起到了很大的帮助，但是仍然渴望学习。希望像其他普通大学一样，通过4年、5年的课程培养专业性。”西莱西也表示：“要想成为比现在更进步、更有能力的人才，需要高水平的学位课程。特别是对利用人工智能提高文件工作效率或编辑图像、影像的领域非常感兴趣。”

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