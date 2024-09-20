尹锡悦访问捷克“推销核电站”……“将完成最终签约”. September. 20, 2024 08:14. by 布拉格=黄亨俊记者、申娜莉记者 constant25@donga.com、journari@donga.com. 尹锡悦总统当地时间19日在与捷克总统佩特·帕维尔举行首脑会谈时表示：“为了杜科瓦尼新核电站明年最终合同签订之前剩下的程序能够顺利进行，我国政府将予以关注并细心处理。” 尹锡悦当天正式访问捷克，在首都布拉格与帕维尔举行单独和扩大会谈后的联合记者会上表示：“两国企业共同建设的杜科瓦尼新核电站将成为加强两国战略伙伴关系的重要契机。将以新核电站建设事业为契机，为了培育尖端产业、确保能源安全、应对气候危机，两国决定扩大战略合作。”捷克政府7月选择韩国水力原子力为24万亿韩元规模的捷克新核电站建设事业的优先协商对象。 尹锡悦当天在启程前接受路透社的书面采访时，就与美国核电企业西屋围绕捷克核电出口问题发生的知识产权纠纷表示：“韩美两国政府正在努力营造企业间友好的氛围。相信通过这一努力，两国企业间的纷争也会得到圆满解决。”他还说：“在稳固的韩美同盟基调下，两国就核能合作的必要性达成了充分的共识。不用担心核电站事业。”他还强调：“最重要的是捷克新核电站项目的成功。为了顺利签订最终合同并成功完成项目，将与捷克政府进行紧密沟通。” 西屋此前主张，韩国水力原子力在出口用西屋的专利技术制造的核电站时没有得到许可。尹锡悦当天强调：“通过韩美政府间的努力，该问题将得到解决。”

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