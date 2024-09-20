“平息经济萧条的恐惧！”……美国“大幅削减”利率，下调0.5个百分点. September. 20, 2024 08:14. by 李东勋记者、纽约=常驻记者 林宇善 dhlee@donga.com、imsun@donga.com. 美国中央银行联邦储备委员会为了平息“R（Recession，经济萧条）”的恐惧，当地时间18日果断实施了将基准利率下调0.5个百分点的“大刀阔斧”措施。这一措施超出了部分人预测的0.25个百分点。随着美国时隔4年零6个月断然实行货币政策转换，韩国银行近期下调利率的可能性也变大了。 美联储当天在联邦公开市场委员会会议结束后发表声明称：“把美国的基准利率下调0.5个百分点，降至4.75%至5.0%。”这是美联储时隔4年零6个月做出下调基准利率的决定。美联储在2020年3月以后一直维持在0.25%（上端标准）的基准利率，从2022年3月起上调至0.5%，到2023年7月上调至5.5%，已经维持了1年零2个月。 早些时候，市场上就美联储应该把标准利率下调0.25个百分点还是0.5个百分点展开了争论。据分析，当天美联储决定进行0.5个百分点的“大削幅减”，是为了先发制人应对最近迅速冷却的美国就业市场。美联储主席鲍威尔当天在记者会上表示：“这表明，（美联储的货币政策）不会落后于经济潮流。”《华尔街日报》评价说：“美联储选择了大胆的道路。”随着对经济萧条的担忧增大，最近两年多来一直坚持的高利率政策终于开始放水。 美联储当天通过经济展望摘要点式图表（用点表示美联储委员们今后的利率展望的图表）预测，今年底的基准利率中间值为4.4%。有预测称，在剩下的11月和12月公开市场委员会会议上，将进一步下调0.5个百分点。 市场上预测，随着美联储大幅下调利率，韩国银行年内下调利率的可能性也增大。因为，很多国家已经针对经济萧条的忧虑开始下调利率，再加上连美联储也大幅削减，人们期待韩国银行在全球利率下调速度战中不会落后。自2022年7月韩美利率差距首次逆转以来，最大利率差曾达到2.0个百分点，但现在差距缩小到1.5个百分点。也就是说，随着资本流失的忧虑减少，韩国银行有了下调利率的余力。 韩国银行当天召开市场盘点会议评价称：“由于美联储下调利率，运用货币政策的余力变大了。”不过，首都圈房价的暴涨和家庭负债的暴增仍然被认为是使利率下调犹豫不决的不安因素。

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