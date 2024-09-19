《社论》不进行像样的改革，还要抱怨“到处有反对改革的阻力”？. September. 19, 2024 08:38. by 李珍暎 ecolee@donga.com. 尹锡悦总统表示：“改革总是伴随着阻力，实际上现在各地都在持续进行反改革阻力。”尹总统13日出席国民统合委员会成果报告会及第三届成立仪式时表示：“年金、医疗、教育、劳动四大改革不是为了政府的业绩或成果，而是为了从根本上解决我们社会的结构性问题。”他还说：“卡特尔们还互相携手，阻碍了进行改革的道路。政府不会停止改革的步伐。” 对于尹总统当天的讲话，应该有不少人摇头。尹总统就任后提出了年金、教育、劳动三大改革为核心国政课题，但直到任期过半，也没有一个取得成果。年金改革在政府上次国会时朝野协议案告吹后，最近才提出了将基金枯竭时间推迟16年的效果微乎其微的改革方案。劳动改革在劳动时间灵活化政策遭遇“每周69小时”逆风后实际上处于停止状态，教育改革为了“打破私教育卡特尔”，无法着手公共教育结构改革。本来就没有进行有改革样的改革，还有什么阻力呢？ 四大改革中唯一加快速度的领域就是医疗改革。“反改革卡特尔”也是针对医生们的发言。专攻医生们因反对医科大学扩招2000人而集体辞职后，医疗危机正在扩大，这是事实。但是，不能把医生们的反对说成是集体利己主义。此前，历届政府都提出医疗改革的首要课题是补偿必需医疗成本和消除患者集中于“五大医院”现象。但是，抛开财政和政治负担较大的这些课题，突然打出了医大扩招的牌。如果出台具体的先决课题履行计划，通过程序进行扩招，医生的阻抗就不会持续这么长时间。 虽然政府表示中秋连长假期间没有发生急诊室大乱，但羊水破裂的孕妇被75家医院拒绝等，到处都发生了令人眩晕的情况。如果明年不再出现新医生，医疗空白事态将无法控制。虽然正在推进朝野医政四方协商机制的组建，但只要总统在去过急诊室现场后仍坚持“根据科学推算最低程度的扩招”的立场，就很难找到突破口。如果被“医疗大乱”绊住脚跟，剩下的三大改革就能顺利完成吗？

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