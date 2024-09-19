“寻呼机炸弹”恐怖袭击……黎巴嫩2700多人死伤. September. 19, 2024 08:39. by 趙은아 achim@donga.com. 在亲伊朗的反以色列武装团体真主党的根据地黎巴嫩，当地时间17日全境数百台“无线寻呼机”同时爆炸。据悉，包括8岁儿童在内至少有9人死亡、2750人受伤。据黎卫生部透露，伤者中有约200人伤势严重，预计死亡人数还会增加。真主党和黎巴嫩政府主张“这是以色列所为”，特别是真主党表明了报复意向，人们对大规模武装冲突和全面战争的忧虑正在加大。 据美联社等媒体报道，从17日下午3时30分起接近一个小时里，黎巴嫩首都贝鲁特、南部提雷、东部贝卡、西部赫尔梅尔等主要地区的寻呼机发生爆炸。与黎巴嫩接壤的叙利亚首都大马士革也发生了爆炸。美联社报道说，遭受寻呼机爆炸的人中有很多人是真主党成员。伊朗国营伊朗通讯社报道说，伊朗驻黎巴嫩大使莫兹塔巴·阿马尼也在此次爆炸中受轻伤，正在医院接受治疗。 据悉，真主党今年2月因担心以色列的位置追踪、窃听、黑客等，命令其成员停止使用手机。因为去年10月7日爆发的以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯之间的战争，真主党也与以色列发生了武力冲突，以色列加大了对真主党的网络攻击。 据《纽约时报》报道，真主党最近从台湾寻呼机制造商“金阿波罗”购买了超过3000台寻呼机。《纽约时报》援引美国和西方当局人士的话报道说，以色列在该无线寻呼机上植入少量爆炸物和远程引爆装置，以及爆炸前数秒钟发出信号的程序。路透社也援引黎巴嫩高层消息人士的话报道说，以色列情报机关摩萨德在发生爆炸的几个月前，在真主党进口的5000多个寻呼机上植入了爆炸物。 有人担心，此次爆炸事件会使以色列和真主党之间发生全面战争的可能性进一步增大。7月31日，哈马斯政治局最高领导人哈尼亚在伊朗首都德黑兰死亡后，以色列和真主党一直发生冲突。但有分析认为，上月25日以色列出动100多架战斗机、真主党也发射320枚无人机和火箭后，双方没有发生大的冲突，因此发生全面战争的可能性降低。

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