朝野医政协商机制经历阵痛，韩代表“先启动”VS在野党“核心团体不能缺席”. September. 13, 2024 07:52. by 曹权亨记者、李知云记者 buzz@donga.com. 中秋节前，在只有部分医疗界参与的情况下，围绕朝野医政协商机制是否启动问题，政界正在经历阵痛。国民力量党代表韩东勋12日强调中秋前成立，他表示：“医疗界很难组建单一队伍，要求也不合理”，“与参与的医疗界一起先启动吧。”但是，大韩专科医生协议会（简称大专协）、大韩医师协会（简称医协）等大部分医疗界团体对加入协商机制持消极态度。共同民主党表示：“不会参加没有大专协、医协等核心团体的协商机制。” 国民力量政策委员会议长金相勋当天公开表示：“全国医大教授协议会（简称全医教协）和韩国医大•医学专门研究生院协会（KAMC）表明了参与意向。”对此，全医教协发表声明反驳道：“到目前为止，还没有讨论或决定是否参与。”KAMC相关人士也表示：“理事会内部有意见认为，专攻医生（实习医生、住院医师）和医大学生参与应该成为前提。尚未决定加入协商机制。” 民主党的立场是，只有核心团体共同参与，才会参与协商机制。民主党政策委员会议长陈声准上午在院内对策会议上表示：“如果没有名副其实的医疗界代表的参与，成立植物协商机制没有任何意义。”对此，韩代表下午在“改善地区、必需医疗体系的党政政协商机制”上向民主党发出了共同参与的邀请，“如果提出医协必须加入等前提条件，就不能启动，就会不了了之。” 在党政协议会上，党政就“2025学年度医大招生名额重新调整”展开了激烈的争论。据悉，韩代表在非公开会议上表示“应该打开议题，让医疗界进来”，韩德洙总理针锋相对地表示，“绝对不能说2025学年度的事情。”

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