今年高考N考生创21年来新高…因医大增员应考生达18.1893万人. September. 12, 2024 08:37. by 崔예나 yena@donga.com. 据悉，将于11月14日实施的2025学年度大学入学考试（高考）中，N考生（挑战2次以上高考的考生）和资格考试出身者加起来的规模是21年来的最大规模。 据韩国教育课程评价院11日发表的《2025学年度高考志愿书受理结果》显示，高中毕业生和资格考试出身的应试者加起来的应考生共有18.1893万人，是自2004学年度（19.8025万人）以来的最高值。 教育界分析认为，通过明年的医科大学增员，试图进入医大的“上位圈N考生”大举涌入。因此，在今年高考中，排名靠前的高三在校生和N考生之间的竞争将更加激烈。全国39所医大的招生人数从2024学年度的3113人增加至2025学年度的4610人，增加了1497人。 特别是资格考试出身的高考应试者为2.0109万名，是1995学年度（4.2297万名）以后的最高值。为有效准备高考，退学后到补习班学习备战高考的情况有所增加。 有分析称，上了大学之后再次挑战入学考试的半修生规模是自公开相关统计以来的最大规模。钟路补习班当天表示，考虑到高考6月模拟评价和高考志愿者的差异而推测的结果显示，今年的半修生为9.3195万人，是自2011学年度公开相关统计以来的最高值。

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