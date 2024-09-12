“施暴和胁迫下的非法贷款，本金和利息均无效”……党政本月推动立法. September. 12, 2024 08:36. by 赵权亨记者、尹多彬记者 buzz@donga.com、empty@donga.com. 执政党和政府决定推进修订《贷款业法》，对于伤害身体、施暴、威胁、贩卖人口、性剥削、追讨性剥削等反社会贷款合同，将使本金和利息无效化。党政决定把未登记的贷款业者的法律名称变更为非法私人金融业者。其宗旨是，把属于非法的未登记业主明确规定为非法。为了防止零散贷款业泛滥造成的损失，贷款企业的自有资本条件将从个人1000万韩元上调到1亿韩元，法人从5000万韩元上调到3亿韩元。 共同民主党也决定将根除非法高利贷的《贷款业法》修订案作为本党的重点法案推进，因此相关法案在9月的定期国会上得到处理的可能性增大。揭发非法高利贷组织实态的《东亚日报》英雄题材组进行了《陷阱：陷入金钱的圈套》系列报道后，政府和国会正式开始推进综合对策。 国民力量党政策委员会议长金相勋11日在“保护金融弱势群体及根除非法私人金融对策”党政协议会结束后会见记者时表示：“为了应对严重侵害民生的非法私人金融，确定了根除非法私人金融及制度改善最终方案。党政将积极推进法律修改，同时还将持续加强旨在根除非法私人金融的调查、管制和处罚。”国民力量党计划不久后从金融委员会手中接过贷款业法修订案，并通过议员提议立法。 此前，共同民主党也提出了超过法定最高利率（20%）的贷款、将未登记贷款业者的贷款利息无效化、强化贷款企业自身资本条件等内容的贷款业法修订案共11件。共同民主党核心相关人士表示：“根除非法高利贷是李在明代表从城南市长时期开始就重点推进的平民支援政策的一环。政府和执政党也提出了相关修正案，朝野可以面对面进行协商。”

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