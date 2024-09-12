特朗普“移民吃掉伴侣犬”的荒唐发言 VS 哈里斯“创造80万个工作岗位”的夸大其辞. September. 12, 2024 08:36. by 李基旭 记者 71wook@donga.com. 美国共和党总统候选人特朗普当地时间10日在电视辩论中发表了“产后可以堕胎”“移民吃掉宠物犬”等荒唐言论。共同民主党总统候选人哈里斯因夸大自己担任副总统的拜登政府创造的工作岗位数量而受到批评。 特朗普当天表示：“哈里斯说，怀孕第9个月堕胎绝对可以，但这是出生后的‘处决’。因为孩子已经出生，所以不再是堕胎。”共同民主党副总统候选人蒂姆·沃尔兹担任州长的明尼苏达州主张，不论怀孕月数多少，允许堕胎就是“出生后处决”。 对此，主持辩论的ABC主持人林赛·戴维斯立即纠正说：“没有一个州杀死已出生的孩子是合法的。”《纽约时报》也报道说，以2022年为准，明尼苏达州完全没有堕胎怀孕7-9个月的胎儿的情况。 特朗普声称：“非法移民捕食美国人饲养的宠物猫和宠物狗。”他提到社交媒体上的传闻，声称在从加勒比海海地合法来到美国的移民居住的俄亥俄州斯普林菲尔德的一所住宅中，有猫被人类捕食的痕迹。对此，另一名辩论主持人大卫·缪尔反驳道：“ABC新闻向相关地区相关人士了解的结果显示，没有可信赖这一主张的根据。” 哈里斯表示：“在担任副总统期间，创造了80万个制造业工作岗位。”但CBS分析美国劳动统计局资料的结果显示，拜登政府上台的2021年1月以来到上个月为止，美国只创造了约73.9万个制造业相关工作岗位。

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