应该允许媒体采访非公开的“总统主持的首席秘书会议”. September. 12, 2024 08:35. . 文在寅政府时节，青瓦台每周一都会举行由总统主持的所谓“首席-助理（首席秘书-助理）会议”。在会议上，秘书级以上的青瓦台幕僚们聚集在一起，听取总统的讲话，并就悬案进行发表和讨论。记者还清楚地记得，作为记者团轮流进入的“Pool记者”，进入青瓦台与民馆举行的首席-助理会议，亲自回应了总统的发言，并描写了场景。 出入迁移到龙山的尹锡悦政府总统室时感受到的不同之处之一，就是名字换成了“总统主持的首席秘书会议”。不是由大部分秘书级人士出席，而是以首席秘书为主的非公开进行的小范围会议，这是与文在寅政府青瓦台的不同之处。其结构是召开非公开会议后，发言人只向媒体通报总统的主要发言。本月9日“总统主持的首席秘书会议”结束后，公开的信息只有一句：“尹总统在中秋节前夕指示，‘尽全力检查拖欠工资、民生物价、应急医疗体系’。” 李明博、朴槿惠政府也采取了向媒体公开“总统主持的首席秘书会议”的做法。记者询问了现政府初期在总统室工作过的相关人士，他解释说：“总统主持的首席秘书会议之所以不公开，是因为‘门口采访（简略式记者会）’。”尹总统几乎每天都在上班路上与记者们进行一问一答的信息，因此没有感觉到另行公开首席秘书会议的必要性。尹总统就任后进行了61次的门口采访，因为MBC记者的抗议性提问和与总统室相关人士的舌战等，在2022年11月实行6个月后中断。当时总统室表示，“门口采访是为了与国民进行开放的沟通而准备的。如果能够制定能够很好地体现其宗旨的方案，将讨论是否重启”，但时过1年零10个月也没有重启。 最近，总统室内部还出现了将位于办公楼一层的记者室搬到正在办公楼内建设的国防宣传院新办公楼的说法。分析认为，这名义上是为了给媒体人创造更加舒适的环境，实际上是为了解决大楼内空间不足的问题，反映出要与令当权者感到不舒服的媒体保持更远距离的认识。 本月初，尹总统在“一统超市”及急诊室现场的行动中，在没有“Pool记者”的情况下，由隶属于总统室的摄影、摄像负责人同行进行了“专属采访”，也引发了后话。令人怀疑这是不是为了从根本上杜绝今年3月访问良才洞一统超市时发生的“大葱争议”等口舌之争而采取的措施。 从这些事例来看，龙山“把重点放在沟通上”的媒体观是不是正在逐渐改变。值得庆幸的是，尹总统上个月召开国政新闻发布会兼记者招待会，遵守了按季度召开记者招待会的约定。 总统主持的首席秘书会议与每两周一次由总统主持的国务会议一道，是每周一次直接向国民传达总统想法和信息的窗口。虽然为时嫌晚，总统室应该像以往政府一样，研究把这一会议改为Pool记者入场的公开活动、将尹总统讲话全文毫无保留地告知国民的方案。任期还剩下一半，总统却表现出回避对媒体露面的姿态，这令人担心会让人觉得是缺乏自信或闭塞行为。

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