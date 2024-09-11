“来仁川的话，和孙元一提督一起拍照”. September. 11, 2024 07:37. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 国家报勋部10日在仁川市桂阳区阿拉自行车道上举行了海军提督孙元一（1909-1980）的造型物（照片）揭幕仪式。这是今年之内在仁川至釜山的10个主要城市设置韩国战争英雄雕塑的“英雄之路”项目的一环。 “英雄之路”是将英雄（Hero）和路（Road）的英文标记合成的双重表达方式，蕴含着不会忘记在韩国战争中守护大韩民国的英雄们的献身和牺牲的意义。 造型物长3.4米、宽2米，由介绍孙元一功绩和拍摄认证照的拍照区组成。报勋部长姜贞爱、孙元一的遗属、仁川市副市长黄孝镇、海军参谋总长梁龙模等60多人出席揭幕仪式。孙元一之子、民族和解合作泛国民协议会代表常任议长孙明元表示：“在仁川地区设置了纪念父亲的造型物，感触颇深，感到自豪。” 被称为“大韩民国海军之父”的孙元一是曾担任日帝强占时期临时议政院议长的孙贞道先生的长子，1945年主导了海军母体“解放兵团”的创建。他担任1948年政府成立后创建的海军首任参谋总长，购买了韩国最早的战斗舰“白头山”舰等，为海军奠定了基础。韩国战争时期，他带领大韩海峡海战等取得了胜利，在仁川登陆作战中作为国军最高指挥官参战，留下了“国军和联合国军夺回了首都首尔”的布告。因为这样的战功，他两次获得太极武功勋章。 此前，报勋部今年7月在庆尚北道闻庆设置了韩国战争当时梨花岭、闻庆战斗英雄朴鲁圭、金容培将军的雕塑。孙元一的雕塑是“英雄之路”事业的第二个成果。 报勋部相关人士表示：“年内将在剩下的8个地方设置宣传韩国战争英雄功绩的雕塑，让‘日常生活中的报勋文化’扎根。” 在这种情况下，釜山大学将首次推进建立“韩国战争参战护国英雄名碑”。姜贞爱和釜山大学校长崔载源10日签署了相关业务协议。这是继延世大学今年6月与保勋部签订协议之后，第二家韩国大学设立“韩国战争参战护国英雄纪念碑”，也是国立大学首次设立纪念碑。 根据协议，报勋部和釜山大学将挖掘釜山大学出身的参战功臣，同时正式着手建立纪念碑。1946年成立的釜山大学在韩国战争时向难民提供校舍，停战协定签订后，在当时联合国军釜山美军第二军司令理查德·威特科姆的努力下，确保了50万坪的校园用地，与韩国战争有着特殊的渊源。 报勋部计划以延世大学和釜山大学等40多所大学为对象，支援建立名碑的事业。姜贞爱表示：“希望纪念碑的建立能够扩散到其他大学，成为未来一代在日常生活中记住为国家献身的人们并给予礼遇的契机。”

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