坚实的后盾. September. 11, 2024 07:36. . “妈妈，我是善玉，妈妈，你过得好吗？能听到这个吗？哦…妈妈，下雨了？”在李浚益导演的电影《电台明星Radio Star》中成为宁越MBS广播电台电台DJ的崔坤（朴重勋饰）非常讨厌曾经作为明星的自己在这里上班。所以马马虎虎地做着节目，最后在广播展台点了咖啡，让金某（安美娜饰）也说一句。“还记得吗？我出门的时候也下雨了，妈妈你知道吗？我不是因为讨厌妈妈才离家出走的。知道那时候我有多恨妈妈你吗，现在想想，天底下的人都恨我，只有妈妈不恨我。所以我才讨厌你。” 听到突如其来的妈妈故事，不仅是电视台的人，就连收听节目的宁越居民也肃然起敬。被雨淋得湿漉漉的宁越风景上，金某的声音也渐渐湿润了。“妈妈，我每次下雨天都会做妈妈曾给我做的煎饼。但是这样也试过，那样也试过，就是没有当时那个味道。妈妈…我想你了，妈妈…妈妈，我想妈妈了。” 讲述曾经红极一时的明星崔坤和其经纪人朴民洙（安圣基饰）之间故事的《电台明星》的名台词主要是“几乎没有独自发光的星星”。那句台词压缩地说明了崔坤和朴民洙的关系，同时蕴含着让被世界疏远的人发光发亮也是因为有人倾听这个故事的信息。如果要选出《电台明星》中最感人的场面，那就是金某的故事。在异地生活难过之时才知道，谁是自己最坚实的后盾。节日好是不是因为这个原因呢？无论世道多么刻薄，只要有你在我这边，感觉就像拥有了全世界。一起吃着煎饼分享心意吧。

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