辛纳夺得美国网球公开赛男单冠军，拿下今年第2场大满贯赛胜利. September. 10, 2024 07:59. by 任寶美 bom@donga.com. 世界排名第1位的扬尼克•辛纳（23岁•意大利）在美国网球公开赛上夺冠，夺取了今年大满贯赛事第2个冠军。9日，辛纳在美国纽约亚瑟•阿什球场举行的美国网球公开赛男单决赛中，以3比0（6-3、6-4、7-5）完胜泰勒•弗里茨（7岁•美国•第12位）。在今年的澳大利亚公开赛上创下职业生涯首个大满贯赛事冠军记录的辛纳，通过此次夺冠拿下了职业生涯2个大满贯赛事冠军。仅今年就在6个大赛上夺冠的辛纳早早地确定以世界排名第一的身份结束赛季。 辛纳说：“今年澳大利亚公开赛一开始，我的竞技状态就非常好，所以自信心能够延续到现在。在积累比赛经验的过程中，我感受到了成长。与澳大利亚公开赛时相比，压力更大，但似乎很好地处理了这些问题，感觉很好。同时一刻也不能停止努力。”他补充说吗，“今天，也不是所有的细节都做的很完美。还是有做得更好的余地。我经常意识到网球‘没有尽头’”，“我也很期待自己会有多大的进步。” 在当天的决赛中，弗里茨得到了美国主场球迷的压倒性支持。因为美国男子单打自2003年美国公开赛冠军安迪•罗迪克（42岁•美国）之后，连续21年饱受大满贯赛冠军荒的困扰。包括泰勒•斯威夫特和特拉维斯•凯尔西情侣在内的美国知名人士坐满了赛场贵宾席。 但是辛纳以88%的一发成功率压倒弗里茨（68%）。特别是在第2、3盘中，辛纳共尝试28次一发，取得了100%的得分率。在球弹跳高度相对较高的硬地球场，一发成功率越高，越能节省体力，有效地积累得分。 随着在本赛季最后一场大满贯赛事美国公开赛上再次夺冠，辛纳在首次获得大满贯赛事冠军的当年，就获得了2个冠军。这是“三巨头”（罗杰•费德勒、拉斐尔•纳达尔、诺瓦克•德约科维奇）也没能做到的事情。在首次获得大满贯冠军的当年，共获得2个冠军的男单选手只有1974年的吉米•康纳斯（美国）、1977年的吉列尔莫•维拉斯（72岁•阿根廷）两人。 在今年的男单大满贯赛事中，除了辛纳夺冠的大赛以外，卡洛斯•阿尔卡拉斯（21岁•西班牙•第3位）获得了另外两场大满贯赛（法国公开赛、温布尔登网球公开赛）的冠军奖杯。一年4场大满贯赛的冠军奖杯都由2000年代以后出生的人获得。这是费德勒自2003年温布尔登网球公开赛首次在大满贯赛事上夺冠以来，“三巨头”未能捧起大满贯赛事冠军奖杯而结束一个赛季今年是第一次。 对于与阿尔卡拉斯平分一个赛季大满贯赛冠军奖杯一事，辛纳表示，“出现新的冠军、竞争对手是一件令人高兴的事情。让我成为更好的选手。如果对手战胜了我，我就得想办法战胜对手。双方似乎在进一步发展。”

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