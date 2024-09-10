马斯克3年后将成为人类首位“万亿富翁”. September. 10, 2024 07:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. 有预测称，美国电动汽车企业特斯拉的首席执行官埃隆•马斯克（CEO•53岁•照片）将在2027年成为首位拥有1万亿美元（约1350万亿韩元）财产的“万亿富翁”。这距离1916年诞生人类首位“亿万富翁”已过去111年。当时，美国“石油王”、标准石油创始人约翰•D•洛克菲勒首次开启了亿万富翁的时代。 8日（当地时间），《卫报》援引英国资产分析公司“Informa Connect Academy”的话报道说，近几年来，马斯克的财产以年均110%的速度增长，据推测，目前拥有2510亿美元资产的他的资产在3年后将增至1万亿美元。 印度能源•金融财阀高坦姆•阿达尼集团会长阿达尼有望成为第二位进入万亿富翁俱乐部的人。据分析，他的财富年均增长率保持在123%，预计可能在2028年成功突破万亿。 美国人工智能（AI）半导体企业NVIDIA的CEO黄仁勋、印度尼西亚能源大亨巴里多太平洋集团会长彭云鹏（Prajogo Pangestu）等也可能在2028年成为万亿富翁。预计到2030年，世界最大的名牌集团法国路易威登-酩轩（LVMH）的总裁贝尔纳•阿尔诺、脸书母公司Meta Platforms的CEO马克•扎克伯格将加入“1万亿美元俱乐部”。

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