被低估的韩国前50强企业品牌价值，外国公司上升111%时仅上升72%左右 . September. 10, 2024 07:58. by 宋锡浩记者、宋镇浩记者 will@donga.com、jino@donga.com. 韩国代表企业的品牌价值增长速度相对落后于跨国企业。专家们认为，与技术能力和产品竞争力相比，韩国企业得到的评价相对较低。专家们指出，韩国企业今后要想在世界舞台上竞争，必须要有提高品牌价值的装置。 据全球品牌评价机构“英图博略”9日透露，去年全球排名前50位的企业的品牌价值为2.77万亿美元（约3711.8万亿韩元），比2014年的1.31万亿美元上升110.8%。与此同时，韩国前50位企业的品牌价值从116.9万亿韩元上升到了201万亿韩元，仅上升了71.9%。 韩国主要企业自己做出的评价和专家们的诊断也相似。《东亚日报》以韩国30大集团负责战略和市场营销的高管和韩国经营史学会所属的70名学者为对象实施的问卷调查结果显示，59%的人认为韩国企业“与实际力量和潜力相比被低估”。特别是30大集团的管理人员中有23人（76.7%）做出了上述回答。他们在回答时还指出，“因为韩国企业受到低评价，所以金融投资市场也很小”“超越企业，这是整个国家的软实力问题”等。 对于非企业的韩国产品或服务项目，38%的调查对象回答“被低估”。更多的人（47%）回答“得到和实际一样多的评价”。这意味着，虽然韩国产品及服务在全球市场上得到了正确的评价，但对制造这些产品的企业的评价却很低。 苹果、可口可乐、梅赛德斯-奔驰、迪士尼等，则是以公司本身为对象的粉丝层在全球市场上形成了厚厚的规模。这种强大的品牌会产生提高产品竞争力的协同效应。相反，如果品牌价值低，就很难期待良性循环效果。 专家们建议，作为提高韩国企业价值的方法之一，有必要更加积极地利用企业遗产。延世大学国际研究生院教授牟钟麟（音）表示：“遗产的开发是将历史品牌化。如果说品牌是市场竞争力，遗产就是能发挥使市场竞争力可持续的作用。”

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