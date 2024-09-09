花样滑冰“新星”徐珉奎在国际滑联J大奖赛上逆转夺金. September. 09, 2024 07:43. by 黃奎引 kini@donga.com. 男子花样滑冰“新星”徐珉奎（16岁•庆信高中•人名音译）在本赛季首次参加的国际大赛上获得了金牌。 徐珉奎在7日落幕的2024~2025赛季国际滑联（ISU）花样滑冰青少年大奖赛（JGP）第2站比赛男子单人滑比赛中，以总分224.78分在30名参赛选手中排名第一。徐珉奎在前一天的短节目中以77.08分排在第3位，但是在当天的自由滑中获得了147.70分（第2位），领先帕特里克•布莱克威尔（16岁•美国•221.56分）3.22分，成功反败为胜。徐珉奎在JGP上夺冠是继上个赛季第3站比赛之后的第二次。 徐珉奎在今年3月举行的青少年世界锦标赛上，作为韩国男子单人滑选手首次摘得金牌，被评价为有望超越“花滑王子”车俊焕（23岁•高丽大学）的潜力股。徐珉奎还将挑战本赛季韩国男子单人滑的首个JGP总决赛冠军。在具有赛季“王中王战”性质的该大赛上夺冠的韩国选手只有2005~2006赛季女子单人滑冠军“花滑女王”金妍儿（34岁）。 本赛季JGP共设8站比赛，一名选手最多可参加2站比赛。以在相关比赛上获得的成绩为基础，只有各项目前6名才能进入12月在法国格勒诺布尔举行的JGP总决赛。徐珉奎将参加从26日开始在波兰格但斯克举行的本赛季第5站比赛，向个人首次进军JGP总决赛发起挑战。 在8日结束的女子单人滑比赛中，金有才（15岁•坪村中学）以总分178.79分（短节目61.20分、自由滑117.59分）获得铜牌。一同出战的张河琳（13岁•道场中学）以152.86分排在第13位。

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