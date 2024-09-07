在赛场上发出嘘声-在SNS上批评拙战，愈演愈烈的“洪明甫风暴”. September. 07, 2024 07:22. by 姜泓求 windup@donga.com. 就时隔10年再次登上韩国国家足球队主教练宝座的洪明甫（55岁）选任一事掀起了巨大的风暴。 5日，在举行洪主教练的国家队复出之战同时也是2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛的首尔世界杯体育场，看台上出现了要求大韩足球协会会长郑梦奎和洪教练下台的横幅，并响起了大量球迷的嘘声。球迷们批评说，最近更换代表队教练，选拔新教练时曾表示要最优先考虑外国教练，但突然选择洪教练，在程序上存在问题。 当天比赛开始前，场内播音员介绍洪明甫教练时，以及整个比赛过程中，每当大屏幕上出现洪明甫教练的脸庞时，观众席上都会发出嘘声。每当队长孙兴慜等球员出现在画面时，就会出现欢呼声，而洪明甫一出场，就会立即发出嘘声。在比赛过程中，球迷们还数次高喊“郑梦奎下台”、“洪明甫下课”等口号。和国际足联（FIFA）排名第96位，与比韩国（第23位）低73位的巴勒斯坦队经过苦战以0比0握手言和后，足球协会的社交媒体上不断出现指责的留言。 比赛结束后，洪明甫主教练表示：“我认为（球迷们发出嘘声）这样的场面并不容易。在目前情况下，球迷的心情我也能理解。我认为今后要坚持下去。” 在主场比赛中，朝着 自家球队主教练发出嘘声，球员们也带着心理负担参加了比赛。孙兴慜表示，“球迷们也很难接受这种情况”，“现在球员们的任务是在特定的环境下踢主教练所希望的足球。在要走的路还很长的情况下，虽然厚颜无耻，但作为球队队长，希望球迷们给予更多的支持和关爱。”接着，在共同采访区，对于对洪明甫教练的嘘声，他表示，“很伤心。我认为我们不应该在主场制造我们的敌人。还是希望大家多多支持球队。” 李刚仁也说：“与主教练的首场比赛没有以助威，而是以嘘声开始，对此感到非常遗憾。我相信教练会创造出优秀的足球，我会100%跟随他。我会努力取得好成绩，虽然（球迷们）会感到非常遗憾和生气，但希望大家能给予支持和关心。” 国家队防守核心金玟哉在比赛结束后还亲自前往观众席，要求克制嘘声。金玟哉说：“我们并没有从一开始就表现不好。对希望球队表现不好而助威的部分感到遗憾，所以我说了这样的话。”对此，足球代表队支持者“红魔”6日通过社交媒体表示，“嘘声和抗议并非针对球员，而是针对那些撒谎的协会和背离信念的主教练。红魔在任何瞬间都没有‘希望球队表现不好’、‘希望输’加油助威。”红魔方面表示，“能够理解金玟哉选手的心情。红魔无论在哪里，都会一直与选手们在一起，再次深思熟虑，为他们加油助威。”

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