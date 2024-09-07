“在汉江边喝本（?）咖啡……”，沉迷于韩语的中国小姑娘们. September. 07, 2024 07:21. by 金喆仲 tnf@donga.com. “看着汉江、喝一本（杯）咖啡是最棒的。” “去‘盟’（明）洞的话，一切都很浪漫。” 这是4日参加在中国北京的驻中韩国文化院举行的“2024年韩国语演讲大赛”的中国学生的话。虽然因汉语中没有的“ㄹ”发音而吃力，也有部分表达不太准确，但18名参加者全部成功完成了3分钟的发表。这是韩国驻华大使馆首次举办的“韩国语演讲大赛”。 参加者最为关心的是“K-POP”（韩流）。在当天的比赛中获得第一名的北京11学校的张叔豫（17岁）说，她是一边唱着BTS的歌曲一边学习了韩语。另一名参赛学生说：“小时候看到亲姐姐房间里的K-POP海报后，对韩语产生了兴趣。与被作业折磨的我的生活不同的自由是魅力所在。” 也有学生说：“在首尔旅行时，在汉江边感受到的悠闲感很好。忘不了南山炸猪排、明洞紫菜包饭等。” 目前，韩国驻华大使馆正在支援北京一带的9所学校进行韩国语授课。因此，包括“放学后课程”在内，共有2000多名学生作为第二外语学习韩国语。大使馆方面决定，从今年起每年举行“韩国语演讲大赛”，鼓励学生，并积极发掘采用韩国语的学校。 当天担任评委的北京韩国国际学校校长高贤锡（音）表示：“小时候学习韩国语和韩国文化的中国学生将成为10年后加强两国关系的种子。”虽然受到持续数年的“限韩令”的影响，大学入学考试负担不亚于韩国，但参加者们仍然热衷于学习韩语。

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