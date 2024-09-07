到了这个地步，既无人承担责任也没有对策的政府. September. 07, 2024 07:19. . 监查院对龙山总统室、官邸迁移中存在的非法疑惑进行了监查，结果确认了总统室在签订建筑工程合同的过程中违反了国家合同法等相关法规的事实。据悉，监查院上月底表决通过了包含上述内容的监查报告，并计划于下周内敦促总统室予以注意。这是自2022年12月着手监查、1年零8个月后才得出的结论。 据悉，监查院确认，在选定进行改造工程的民间企业的过程中存在多起违反合法程序的事例。国家合同法实施令第26条限制了国家机关可以随意签订的情况，但总统室以要迅速完成迁移工程为由，无视了规定和程序。监查院还确认，从获得工程合同的企业接受转包的企业中，也有无资格的企业。监查院还捕捉到了内部员工在选定企业过程中试图行使不正当影响力的情况。此前，监查院就总统警卫处干部与负责总统室大楼防弹玻璃施工的企业勾结的疑惑，去年10月向检察机关提出了调查要求，目前调查还在进行之中。 此次监查不是监查院先着手进行的，而是随着2022年10月“参与连带”申请国民监查而开始的。此前，负责外交部长公馆改造为总统官邸工程的企业是总统夫人金建希担任代表的KOVANA Contents的展示赞助商之一，而且没有可以进行扩建工程的综合建设业许可证。这一事实被曝光后，引起了争议。监查院破例将监查期限延长7次，最后才得出了结论。 总统室龙山迁移计划是紧急推进的。尹锡悦当选总统10天后宣布了计划，之后50天后完成了搬迁。当初认为只需496亿韩元的迁移费用最后超过了640亿韩元。如果在仓促迁移过程中存在非法行为，就应该严肃追究责任。总统室6日表示，“相关建筑工程大部分是在现政府上台之前，由上届政府的相关机关签订合同进行的”，这是不恰当的推卸责任。监查院绝不能以微小的违反程序来掩盖此次疑惑。对于金建希是否参与了企业选定等过程的疑惑，应该明确分辨真伪。

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