显而易见的金正恩“应对水灾秀”，朝鲜MZ一代也冷眼相看. September. 06, 2024 08:27. . 7月中旬，韩国下起了倾盆大雨，朝鲜也下了创纪录的暴雨。虽然每天的降雨量超过400毫米，但意外的是，对于早早开始下起的暴雨，朝鲜当局惊慌失措地未能及时应对。 暴雨接连不断，损失不断。当时韩国情报当局认为，朝鲜的住宅和土地以及人员伤亡接连不断。但不知何故，朝鲜当局非常平静。官方媒体也回避提及暴雨问题。当时韩国当局者解释说：“不管怎么说，朝鲜粮食困难、经济困难导致民心惶惶，这种情况下，金正恩是不是想向朝鲜居民隐瞒水灾事实呢？” 此后，平安北道和慈江道等地区连续几天集中下了600毫米左右的暴雨，大范围地区受灾严重。对于居民来说，水灾现在已经不是“别人的事”，而是“我的问题”。有观测认为，朝鲜当局的隐瞒和坚持也不会持续太久。 人们自然而然地关心的是“最高尊严”金正恩的出场时间。如果金正恩出场，又会采取什么行动、发出什么样的信息呢？和往常一样，预想的方向是“双轨制”。据预测，他会把自己塑造成抚慰居民伤痛的英雄，而将部分干部塑造成替罪羊并杀害。 终于在7月底，金正恩上场了。朝鲜媒体大规模报道了金正恩前往鸭绿江附近地区指挥救助居民工作的样子。在水灾现场，金正恩乘坐的大型SUV的四轮被水淹没的样子也毫无过滤地展现了出来。之后又变本加厉了。一天就公开了数十张金正恩视察水灾现场的照片。金正恩在直升机上、在专列上，有时甚至乘坐“在涟漪中左右摇晃、似乎马上就要倾覆似的（官方媒体描述）”救生艇穿梭于陆海空，为救助朝鲜居民而奔波。 另一方面，也开始粗暴地追究干部的责任。首先，追究地区水患的责任，从社会安全相（警察厅长）和平安北道、慈江道道党委员会责任书记等开始撤换。水灾死亡者越是层出不穷，呵斥干部的程度就越高。最近，韩国当局还捕捉到了朝鲜处决部分干部的情况。 金正恩总是这样。一旦遇到危机，自己就会偶像化，而把某人当作替罪羊送上断头台。新冠疫情和大规模粮食危机时也是如此。 不过，虽然金正恩没有改变，但关注他的朝鲜居民们的反应却发生了一些变化。韩国一名官员表示：“越来越多的居民冷眼旁观金正恩夸张的‘做秀’。”也就是说，不相信白头山血统惯用的危机处理操作、冷眼旁观的朝鲜居民明显增多。据说，这种氛围通过集市等，以熟悉朝鲜土地另一端世界的“MZ一代”为中心尤为突出。 金正恩乘坐价值数亿韩元的高级汽车前往水灾现场。在暂时报道灾后重建近况时，他的超豪华专用游艇漂浮在元山别墅近海。隐藏这种矛盾的场面，用灾后重建活动掩盖事实，朝鲜居民们现在对这一套也太过了解了。现在，他们只是在背后议论纷纷，当他们聚在一起走到面前时，金正恩体制将面临第一次考验。

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