心里想着奶奶，朱正勋夺得残奥会跆拳道铜牌. September. 02, 2024 07:53. by 巴黎=金正勋记者 hun@donga.com. “我会带着来巴黎之前约定好的奖牌和牛肉前往奶奶的墓地。” 1日，在巴黎残奥会（残疾人奥运会）跆拳道K44男子80公斤级比赛中获得铜牌的朱正勋（30岁•音译下同）这样说道。在2021年东京残奥会上获得铜牌后回国，朱正勋最先看望了因痴呆症在疗养医院的奶奶，这次他也说要把自己的奖牌最先献给去世的奶奶。 朱正勋之所以对奶奶有着如此深厚的感情，是因为小时候在庆南咸安郡的奶奶家长大。奶奶金粉仙代替双职工夫妇朱正勋的父母抚养了孙子。但是，朱正勋在2岁时，在奶奶暂时离开的时候，走出家门，将右手放进牛饲料切割机，因此落下了现在的残疾。此后，每当看到儿子儿媳和孙子朱正勋时，金某都会说自己是罪人，流下了眼泪。本来就是小时候发生的事情，朱正勋不记得了，但是奶奶一生都带着负罪感生活。 对于对自己感到内疚的奶奶，朱正勋心里总是过意不去。直到2018年，老奶奶才止住眼泪。不是因为负罪感消失，而是因为痴呆症记忆消失了，认不出孙子了。东京大会结束后，来到现场时，她依然没有认出朱正勋，结果几个月后奶奶离开了人世。朱正勋听到奶奶病危的消息后，急忙去了疗养医院，但未能为老人送终。但是听说奶奶叫出了自己的名字。 此后，朱正勋将奶奶放在心上，重新振作起来。在前往巴黎之前，他曾前往奶奶的墓地，并承诺“大赛结束后，会带着金牌和（平时奶奶爱吃的）牛肉回来看她”。朱正勋虽然轻松地通过了16强和8强，但没能逾越在4强赛上遇到的路易斯•马里奥•纳赫拉（墨西哥）。在8强赛上，他被对方膝盖撞伤的左骨盆疼痛难忍，但还是坚持到了最后。朱正勋在铜牌争夺战中以7比1战胜了努兰•东姆巴耶夫（哈萨克斯坦），连续2届获得了铜牌。虽然不是迫切希望的金牌，但是因为尽了全力，所以没有留下遗憾。

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